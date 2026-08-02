Chiara Ferragni: esordio da attrice nel film Prime ‘Distruggere l’ex’

In queste ore, il nome di Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’influencer e imprenditrice italiana ha fatto il suo debutto da attrice nel film Prime Video “Come distruggere l’ex”, una commedia che la vede protagonista insieme a Greta Scarano. La notizia ha suscitato grande interesse e curiosità, dato il passaggio di Chiara Ferragni dal mondo del fashion e dell’influencer marketing a quello del cinema. Il suo ruolo nel film ha già generato molte discussioni e commenti sul web, con i fan che seguono con attenzione ogni dettaglio sul suo nuovo percorso artistico.

Chiara Ferragni, nota per il suo successo nel mondo della moda e del digitale, sembra aver conquistato anche il grande schermo con il suo talento e carisma. La notizia del suo debutto come attrice ha destato grande clamore, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e affrontare nuove sfide con determinazione. Per conoscere tutti i dettagli e le ultime novità su questo nuovo capitolo della sua carriera, è possibile approfondire online per essere sempre aggiornati sulle prossime tappe di Chiara Ferragni nel mondo del cinema.