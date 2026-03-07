- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 7, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaChiara Mazzel: argento Paralimpiadi sci alpino
Notizie Italia

Chiara Mazzel: argento Paralimpiadi sci alpino

- Spazio Pubblicitario 02 -

La notizia di oggi che sta catturando l’attenzione online riguarda Chiara Mazzel, atleta italiana che ha conquistato la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di sci alpino nella categoria discesa ipovedenti AS2.

Il successo di Mazzel è stato accolto con grande entusiasmo, sia dalla squadra italiana che dai tifosi, che hanno seguito con emozione la sua performance sulle piste.

La vittoria di Chiara Mazzel rappresenta un traguardo significativo per lo sport paralimpico italiano, dimostrando il talento e la determinazione degli atleti impegnati nelle competizioni internazionali.

La notizia è attualmente in cima ai trend online, suscitando interesse e curiosità tra gli appassionati di sport e non solo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online sui principali motori di ricerca.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it