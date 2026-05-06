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“Chiese Aperte” a Spoltore (PE): visite straordinarie al Convento di San Panfilo fuori le mura

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Domenica 10 maggio 2026 torna la manifestazione nazionale “Chiese Aperte”, promossa da Archeoclub d’Italia, con un appuntamento speciale anche a Spoltore (PE). Per l’occasione sarà aperto al pubblico il suggestivo Convento di San Panfilo fuori le mura, uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico e religioso del territorio, dove sarà possibile visitare il chiostro e le preziose lunette francescane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Spoltore in collaborazione con la sede Archeoclub di Pescara, rientra nella XXXII edizione di “Chiese Aperte”, dedicata quest’anno alla conoscenza dei “luoghi francescani”, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026). Ad accompagnare i visitatori saranno anche i volontari del Servizio Civile Universale, che guideranno il pubblico alla scoperta della storia, dell’arte e delle curiosità legate al complesso conventuale – L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Spoltore e dei proprietari del convento – 📅 Data: Domenica 10 maggio 2026 ⏰ Orari visite: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 📍 Luogo: Convento di San Panfilo fuori le mura – Spoltore (PE) ℹ Info: 350 181 1922

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nel pomeriggio, direttamente da Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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