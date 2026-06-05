Chieti, 212° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: Cerimonia e Video della Festa disponibili online

La Fondazione ha annunciato il lancio ufficiale della 212° edizione annuale della sua cerimonia. L’evento, di grande importanza per l’Arma dei Carabinieri, si terrà presto e coinvolgerà numerosi partecipanti.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla cerimonia, è possibile seguire i canali social dell’Arma dei Carabinieri tramite il link lnk.bio/armadeicarabinieri. Inoltre, è stato reso disponibile un video della Festa dell’Arma in diverse versioni, tra cui quella completa e quella con e senza sottotitoli, sia orizzontali che verticali. Una copertina dedicata alla festa è stata resa disponibile in due versioni, sia per l’Arma che per il Villaggio Arma, in formati orizzontali e verticali.

Per visualizzare tutto il materiale condiviso, è possibile accedere al link we.tl/t-Lt8aNA8DVTFidU73.

La cerimonia della 212° edizione annuale della Fondazione si preannuncia come un evento di grande rilevanza per l’Arma dei Carabinieri e siamo certi che coinvolgerà un vasto pubblico interessato.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e dettagli relativi alla cerimonia.