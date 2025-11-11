- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 11, 2025
Cronaca

Chieti, 75enne deceduto dopo una caduta dalla finestra dell’ospedale

Chieti – Nella mattinata di lunedì 10 novembre, all’ospedale Santissima Annunziata, un uomo di 75 anni residente a San Giovanni Teatino è deceduto dopo essersi lanciato da una finestra al quarto piano.

Secondo quanto si apprende, il pensionato, originario del Molise, era stato accompagnato al pronto soccorso poche ore prima, in seguito a un precedente tentativo di togliersi la vita avvenuto nella propria abitazione. Le prime informazioni raccolte riconducono il gesto a una condizione depressiva legata alla malattia e al ricovero della moglie.

Quando è rimasto solo nella stanza, l’uomo si è gettato nel vuoto. I soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenute la polizia scientifica e una pattuglia della squadra volante per i rilievi e gli accertamenti di rito.

