Chieti, A Chieti i campionati nazionali di ginnastica ritmica il 22 e 23 febbraio

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 11 febbraio 2025 – Per il secondo anno consecutivo Chieti ospiterà Campionati Nazionali di ginnastica ritmica di Serie A, A2 e serie B di ginnastica ritmica al PalaTricalle il 22 e 23 febbraio, nell’ambito degli eventi di Chieti Città Europea dello sport. La due giorni è stata presentata oggi dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone, la consigliera comunale e vicepresidente Silvia Di Pasquale la presidente del Comitato regionale FGI Barbara Giansante, Germana Germani per Armonia d’Abruzzo e Frank Marinelli come membro della compagine abruzzese del comitato – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questo evento riporta la grande ritmica in città ed è uno dei primi eventi nell’ambito di Chieti Città Europera dello Sport,– illustra l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Dopo il successo dell’esordio dell’anno scorso, quello della grande ritmica è un ritorno nell’ambito di uno scenario che ha ospitato già tanti eventi di qualità, sia i Campionati nazionali di ritmica, ma anche il Fight Clubbing, la più grande ribalta per gli sport da combattimento, più volte abbiamo avuto la nazionale di pallamano e altre saranno le occasioni per promuovere il territorio attraverso la forza dello sport, anche se il sodalizio con la ginnastica ritmica è sicuramente uno dei più riusciti – precisa il comunicato. Un marketing a tutto tondo che riguarda attività commerciali, ricettive e quelle dell’ospitalità, una formula che funziona e che noi replicheremo sempre, recuperando tante strutture cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio Armonia d’Abruzzo per il grande lavoro fatto con le ginnaste, ma anche a favore del territorio, riempiendo il nostro palazzetto di talento e portando nella nostra regione iniziative di altissima qualità. Per accoglierle abbiamo adeguato la struttura, ricavando risorse ad hoc con grande sacrificio visto il percorso di risanamento dei conti dell’Ente, ma non potevamo sottrarci a una disponibilità così importante, perché lo sport oltre che competizione è anche motivo di aggregazione e metodo per affrontare e prevenire fenomeni di disagio, di bullismo, di rischio che gravano intorno alle esistenze dei nostri giovani – Invito la città a partecipare siamo certi che con Armonia d’Abruzzo e Anna Mazziotti come motore spettacolo, competizione e un grande richiamo di pubblico saranno assicurati, ringrazio anche la nostra campionessa Fabrizia D’Ottavio che è parte per noi dell’evento come membro del Comitato di Chieti Città Europea dello Sport, oltre che esempio e ispirazione per le nostre atlete”. “Ringrazio la neo eletta presidente del Comitato regionale e faccio le mie più sentite congratulazioni e in bocca al lupo – così Silvia Di Pasquale anche in rappresentanza della Provincia di Chieti – : per il Comitato è una strada leggermente in salita ma sono certa che con le sue risorse e le sue capacità saprà supportare questo sport in tutto e per tutto – recita il testo pubblicato online. Auguro anche un grande in bocca al lupo a Germana e all’Armonia, che so che non ci deluderà perché come al solito riesce insieme alla insostituibile Anna Mazziotti a sorprenderci e ad emozionarci, perché quello che stiamo per vivere il 22 il 23 febbraio è un evento importantissimo – Innanzitutto è una prima nazionale ed è anche la prima volta che le ragazze entreranno in pedana con il nuovo codice, quindi abbiamo anche gli occhi puntati di tutta la Federazione di tutto il mondo perché fondamentalmente vedremo un nuovo modo di approcciarsi alla ginnastica ritmica – viene evidenziato sul sito web. Quindi forza, sono certa che sarà uno spettacolo veramente eccezionale anche quest’anno”. “Sicuramente questo sarà un anno importante sia per Chieti, sia per noi perché abbiamo un Consiglio nuovo che andrà avanti per il quadriennio e tanti progetti per tutta la regione – il saluto di Barbara Giansante – vi ringrazio per la sempre viva collaborazione che l’Amministrazione ha con la nostra società di punta, Armonia d’Abruzzo, quindi io sono molto orgogliosa di questo e del fatto che la Federazione abbia loro riassegnato l’organizzazione della serie A. Come struttura il Comitato regionale farà la sua parte in questo momento della serie A, come nuovo inizio abbiamo dato l’autorizzazione quindi ospiteremo anche la squadretta juniores per un’esibizione, che era il modo per portare un valore aggiunto all’evento – recita il testo pubblicato online. Siamo coinvolti e operativi, sarà un anno importante per Chieti e per la ginnastica ritmica”. “Abbiamo alle spalle una prima, quella dell’anno scorso che è stata un grandissimo successo in virtù dell’ottima organizzazione della prima prova di serie A, forse la più bella di tutto il circuito che ci ha visti finire su tutte le televisioni e sui social – sottolinea Germana Germani – Siamo alle porte di un nuovo codice, una nuova era per la ginnastica che si sta evolvendo e quindi avremo grandi nomi con noi, dalla campionessa olimpica, la nostra Sofia Raffaeli, bronzo olimpico, talento nazionale e con le le migliori d’Italia e le 10 ginnaste più importanti al mondo, che da sabato pomeriggio a domenica saliranno sulla pedana del PalaTricalle dove prenderà vita uno dei campionati più belli ed emozionanti della nostra sezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un’organizzazione molto complessa, dietro questa gara c’è un grande lavoro perché ospiteremo le ginnaste con tutte le loro allenatrici, quindi noi avremo sia le migliori atlete e sia le migliori preparatrici mondiali che verranno a presenziare la gara – si legge sul sito web ufficiale. Quindi diciamo che sarà una vetrina importantissima che andrà in diretta TV su Sport Face e sui social dei vari team. Vogliamo ribadire il sodalizio fra Armonia e Chieti, siamo nati qui e ci siamo rimasti, nonostante la società abbia avuto proposte ovunque, perchéera giusto che l’Armonia facesse nel PalaTricalle tutti i passi successivi – aggiunge la nota pubblicata. È sicuramente una delle strutture più belle e vocate d’Italia e siamo con il Comune che sta facendo un grande lavoro perché resista e vada avanti – È importante per far sì farsi che da riferimento per le esibizioni, Chieti con il PalaTricalle diventi un centro, un polo per la ginnastica ritmica nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I tempi sono maturi, perché la ginnastica teatina è una realtà e la ginnastica nel mondo fa le medaglie: a Parigi abbiamo vinto due medaglie, come squadra e individuale, quindi noi siamo una realtà mondiale fortissima e il mio desiderio e quello di mia madre, che da cinquant’anni combatte per avere il giusto spazio, è quello che Chieti con il PalaTricalle sia un polo per della ginnastica ritmica italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Questa è la nostra volontà quindi spero che gli eventi che ospitiamo finiscano di convincere anche tutti gli esponenti nazionali della Federazione che Chieti è il posto giusto”.

