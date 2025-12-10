Chieti, A Chieti il secondo e terzo modulo formativo per fascia da 0 a 6 anni. L’assessora Giammarino: “Un’importante sessione per gli educatori di tutta la provincia”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 9 dicembre 2025 – Si è svolto oggi al Museo d’Arte “Costantino Barbella” di Chieti la presentazione del secondo e terzo modulo formativo del Sistema Integrato 0-6, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione-Diritto allo Studio-Asili Nido del Comune di Chieti – L’incontro ha visto i saluti istituzionali del sindaco Diego Ferrara e dell’assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Anna Teresa Giammarino – riporta testualmente l’articolo online. Sono intervenuti, inoltre: Maria Cristina De Nicola, Dirigente Tecnico USR Abruzzo, Pierangelo Trippitelli, Dirigente Ambito Territoriale di Chieti-Pescara, Simona Di Salvatore, Dirigente Scolastico e membro del CTS di Chieti, Elena di Odoardo, coordinatrice Pedagogica e membro del CTS di Chieti, Maurizio Parente, Istituto Degli Innocenti – precisa la nota online. “Durante l’incontro sono stati illustrati contenuti e modalità dei moduli formativi, evidenziando l’importanza di una preparazione qualificata per i professionisti che operano nel Sistema Integrato 0-6, settore fondamentale per la crescita educativa dei bambini e il supporto alle famiglie – così l’Assessora all’Istruzione Teresa Giammarino ha dichiarato – La formazione dei formatori rappresenta un elemento strategico e imprescindibile per garantire qualità, sicurezza e innovazione educativa – Chi lavora con i bambini più piccoli deve possedere competenze approfondite non solo dal punto di vista pedagogico, ma anche relazionale, perché ogni azione ha un impatto diretto sul loro sviluppo e benessere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio sentitamente gli uffici comunali per il contributo determinante che ha permesso a Chieti di diventare un punto di riferimento per la formazione educativa nel nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Un grazie speciale va anche agli istituti scolastici rappresentativi a livello provinciale e regionale, il cui supporto, sia organizzativo sia didattico, è stato fondamentale per la realizzazione di questi moduli – La collaborazione tra amministrazione, scuole e professionisti del settore è la chiave per costruire percorsi formativi sempre più efficaci e per consolidare una comunità educativa capace di rispondere con competenza e sensibilità alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie”.

