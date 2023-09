Chieti, A Chieti la presentazione del convegno sul turismo di ritorno, previsto per sabato al Teatro Marrucino

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 21 settembre 2023 – Presentato stamane nel foyer storico del Teatro Marrucino il convegno che si terrà sabato dalle 9 alle 13. Presenti il sindaco, l’assessore Manuel Pantalone e gli organizzatori – precisa il comunicato. Un incontro sul cosiddetto “turismo di ritorno o turismo delle radici”, legato al fenomeno migratorio, che riporta alle terre d’origine migranti ed emigrati a riscoprire tradizioni e radici – Il convegno è organizzato dalla CIM (Confederazione Italiani nel Mondo), con la collaborazione della FIGEC/Cisal e il patrocinio della Camera di Commercio Chieti-Pescara, del Comune di Chieti, della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo, della UIL Tucs Abruzzo, della FIGE, del CIPAS, della Endas. Modera l’incontro Donato Fioriti, fiduciario Figec Chieti e Direttore Radio Luce Abruzzo (circuito nazionale INBLU 2000). Madrina dell’Evento Annamaria Acunzo, Miss Fascino Achilliano e iscritta FIGEC /Cisal Pescara – Introdurrà i lavori Ugo Iezzi, Segretario CIM Abruzzo e dirigente Figec/Cisal Chieti – aggiunge la nota pubblicata. “L’Abruzzo, anche la nostra Chieti ha una radicata storia di emigrazione, non solo nei Paesi europei, ma anche negli altri continenti – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Il turismo di ritorno racconta queste storie, ci fa piacere fargli eco, aprendo le porte al convegno – recita il testo pubblicato online. Siamo consapevoli di avere una città e una provincia straordinarie e il convegno ha suscitato subito il nostro interesse, non solo per i benefici che potremmo avere dal turismo di ritorno, visto anche il progressivo spopolamento della città, ma anche perché il Comune riceve costantemente richieste di documenti o di persone da parte di abruzzesi oggi di terza e quarta generazione, figli, nipoti, pronipoti che vivono all’estero – riporta testualmente l’articolo online. Il convegno è un vero e proprio amarcord sociale e culturale “Il 2023 è l’anno del Turismo di Ritorno, iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per promuovere in maniera mirata la gestione dei flussi turistici della memoria – sottolineano Ugo Iezzi e Donato Fioriti, motori del convegno – L’obiettivo è permettere ai tanti discendenti italiani di visitare i luoghi della propria storia familiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa seconda iniziativa non può che essere in linea con l’attenzione dovuta ai connazionali all’estero – aggiunge testualmente l’articolo online. L’augurio è che il 2023 possa aver creato un indotto virtuoso non solo turistico con il territorio abruzzese, ma anche identitario e di appartenenza”. Sabato è inoltre prevista anche la presentazione antologica “Italia bella mostrati gentile”, a cura del critico letterario Massimo Pasqualone, con un breve intervento dei singoli autori – aggiunge la nota pubblicata. A seguire i commenti della prof.ssa Alessandra Melideo e del presidente Endas Abruzzo Simone D’Angelo – riporta testualmente l’articolo online. Un intermezzo musicale, a cura del M° Leontino Iezzi e de “La Compagnia Reditus”, allieterà la platea –

