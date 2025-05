Chieti, A Pino Bevilacqua l’intitolazione dell’impianto di Vallone Fagnano

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 30 maggio 2025 – “Con la delibera approvata oggi in Giunta, diamo avvio all’iter per l’intitolazione dell’impianto sportivo comunale di Strada Vallone Fagnano a Pino Bevilacqua, figura che ha rappresentato per oltre vent’anni una colonna portante dello sport cittadino, attraverso l’attività della A.S.D. E.S. Chieti Calcio a 5”, a renderlo noto è l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, che commenta il via libera unanime della Giunta comunale all’atto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta di un giusto riconoscimento – spiega l’assessore – a una personalità che non solo ha portato in alto il nome della città con risultati sportivi di rilievo nelle categorie giovanili, maschili e femminili, ma che ha anche rigenerato a proprie spese una struttura pubblica che era da anni abbandonata e vandalizzata – si legge sul sito web ufficiale. Grazie al lavoro del presidente Bevilacqua e della sua società, l’impianto di Vallone Fagnano è oggi una realtà polifunzionale, viva, agibile e aperta al territorio, dove si pratica non solo calcio a 5, ma anche tennis e padel. Questo impianto è diventato negli anni punto di riferimento per tanti sportivi e famiglie, in un quartiere popolare della città che, anche grazie allo sport, ha potuto contare su occasioni di socialità e crescita – si apprende dal portale web ufficiale. L’intitolazione non è solo un gesto simbolico, ma un segnale concreto che questa Amministrazione vuole dare per valorizzare chi si è speso con passione e competenza per la comunità. Ringrazio l’A.S.D. E.S. Chieti calcio a 5 per aver avanzato la proposta e tutto il mondo sportivo che ha condiviso e sostenuto l’iniziativa – Gli uffici sono già al lavoro – conclude – per avviare l’iter previsto dalla normativa, che prevede il coinvolgimento della Prefettura – Siamo certi che questo passaggio verrà accolto favorevolmente e che potremo presto celebrare insieme l’intitolazione ufficiale dell’impianto a Pino Bevilacqua”.

