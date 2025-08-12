Chieti, Abbandono scolastico, finanziato progetto che vede Chieti Comune capofila

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 12 agosto 2025 – “Con quasi 800.000 euro di fondi regionali, parte un progetto ambizioso e concreto per combattere la povertà educativa in tutto il nostro territorio, dai più piccoli agli adolescenti – precisa la nota online. È un investimento sul futuro della nostra comunità e sui diritti di ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo, senza lasciare indietro nessuno”. Così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini annunciano l’avvio dell’iniziativa, finanziata con 791.600 nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, che coinvolgerà Chieti e tutti i Comuni dell’ADS 07 Vastese – Il progetto, della durata di 24 mesi, è frutto di una coprogettazione partecipata che ha messo attorno allo stesso tavolo scuole, enti del terzo settore e amministrazioni locali per costruire risposte reali ai bisogni educativi del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tre le linee di intervento: 0-6 anni: potenziamento dei servizi socio-educativi, laboratori creativi e attività estive per favorire socialità, sviluppo armonico e conciliazione vita-lavoro delle famiglie; 5-10 anni: contrasto alla dispersione scolastica, laboratori di cittadinanza attiva, musica, teatro e arte, interventi personalizzati per i bambini in fragilità e sostegno alla genitorialità; 11-18 anni: spazi di espressione e protagonismo giovanile, attività STEM, prevenzione delle dipendenze e del bullismo, educazione all’affettività e alla parità di genere, sportelli di ascolto psicologico nelle scuole – “Abbiamo costruito questa possibilità per un’area vasta, che vede Chieti capofila e interpreti l’ECAD 8 Chieti e tutti i comuni che compongono l’ADS 07 Vastese, specificatamente quello di Vasto, nella persona dell’assessora Anna Bosco con la quale abbiamo attivamente lavorato per tutto il territorio, nonché i comuni di San Salvo, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina, Torino di Sangro, Lentella, Fresagrandinaria e Cupello – sottolineano Ferrara e Giannini – . Lavoreremo insieme per dare strumenti, opportunità e speranza a chi rischia di essere escluso, un’azione di due anni, resa possibile da una somma importante riconosciutaci dalla Regione che ringraziamo con l’assessore Roberto Santangelo per aver dato valore al progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie anche agli uffici comunali coinvolti, dal nostro agli altri della cordata, che hanno messo insieme carte, possibilità e dati per centrare l’obiettivo – recita il testo pubblicato online. La povertà educativa è una ferita che colpisce il futuro stesso di un territorio: combatterla vuol dire costruire una comunità più forte, inclusiva e capace di crescere insieme – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo scelto di farlo con un lavoro di squadra, perché solo così possiamo affrontare i problemi complessi e creare un sistema di protezione e promozione per ogni minore, una metodologia che nel sociale è rodata anche in altri ambiti, si pensi alla rete antiviolenza per il reinserimento delle donne vittime di abusi e l’intervento anche sugli uomini – precisa la nota online. Ma questo non è solo un progetto sociale: è un atto politico e culturale, che dice chiaramente da che parte stiamo e mette a disposizione di soggetti colpiti da una diversa fragilità, degli strumenti di crescita e, in molti casi, anche di redenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attraverso le molteplici attività interveniamo su fasce di età diverse e tutte sensibili, coinvolgendo le scuole e potenziando le politiche di prevenzione di fenomeni che condizionano le vite dei giovanissimi, dalle dipendenze da sostanze a quelle da tecnologia al bullismo, dall’educazione all’affettività, fino alla parità di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una cordata attiva, per trasformare un’idea condivisa in un’azione concreta per il territorio”.

