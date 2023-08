Chieti, Abruzzo Giovani, presentato nuovo progetto dell’Amministrazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 1° agosto 2023 – Si chiama “Ritorno al futuro” il progetto del Servizio Politiche Giovanili per la realizzazione di interventi e attività previste dal bando di Abruzzo Giovani 2022. Capofila il Comune di Chieti di una partnership che comprende anche l’Università d’Annunzio, l’associazione Erga Omnes, organizzazione di volontariato che opera nel sociale e nella comunicazione, Confartigianato Chieti-L’Aquila e l’Informagiovani di Chieti – precisa la nota online. “Il progetto da noi costruito si riferisce al delicato ambito della lotta alle nuove povertà e intende mettere a disposizione della popolazione giovanile che vive la realtà urbana di Chieti, un sistema di strumenti e servizi finalizzati al sostegno e all’accompagnamento dei giovani verso la realizzazione di progetti personali o di gruppo nell’ambito delle start up di impresa – illustra l’assessore alle Politiche Giovanili Manuel Pantalone – Saranno coinvolti nella macchina organizzativa oltre 200 ragazzi dai 16 ai 30 anni, come bacino d’utenza di riferimento, invece, ci saranno le classi quinte degli istituti superiori cittadini e circa 12.000 studenti universitari – precisa il comunicato. Un potenziale elevatissimo, con cui vogliamo dialogare attraverso vari strumenti previsti dal progetto, per intervenire sul tema della povertà educativa, che non si affronta solo per fasce di età o in relazione all’occupazione, ma va trattata anche in termini di dinamiche intergenerazionali, con uno sguardo al futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa situazione rappresenta un’occasione di crescita e valorizzazione non solo per i giovani, ma anche per le istituzioni pubbliche e private nell’ambito dell’offerta formativa, anche attraverso il finanziamento di borse lavoro/tirocini concordati nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le attività previste saranno avviate entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta ammissione al contributo e realizzate entro 12 mesi dalla data di avvio – L’intervento prevede quattro macroaree di riferimento, a cura dell’Associazione Erga Omnes: Sportello di orientamento; sportello di ascolto psicologico; implementazione degli spazi aggregativi per i giovani nella sede di Via Montegrappa con funzione di CREATIVE LAB, anche mediante la realizzazione di laboratori digitali per lo sviluppo di spazi podcast tematici della web radio esistente – si apprende dalla nota stampa. Sul fronte Marketing e Mainstreaming cinque saranno i Focus formativi proposti, nella forma di aperitivo a confronto orizzontale a cura di Confartigianato Imprese: Formazione e occupazione; mobilità in Europa; università tradizionali e telematiche; fare impresa; digitale – si apprende dalla nota stampa. A cura del Servizio Informagiovani sarà l’Azione InFormaLavoro principalmente attraverso l’attivazione di percorsi e servizi specialistici finalizzati ad agevolare l’occupabilità (bilancio di competenze, consulenza orientativa individuale, percorsi di orientamento di gruppo, accompagnamento all’inserimento lavorativo). Si tratta di iniziative volte a sviluppare la vocazione di impresa e l’educazione alla cultura economica finanziaria dedicata ai giovani, cosa che costituisce una vera e propria occasione di crescita della città di Chieti, perché i giovani avranno la possibilità di connettersi direttamente con il mondo della produttività per sperimentare primi passi nel mondo del lavoro e delle opportunità. Il percorso progettuale si avvale inoltre di un’articolata campagna di diffusione e comunicazione a cura di Teate on Air, che metterà in trasparenza tutte le attività, con un progetto tematico di un canale radio e video web, che vanno ad ampliare l’offerta editoriale già realizzata nell’ambito delle precedenti annualità di Abruzzo Giovani”.

