Chieti, Abruzzo Include, riaperti i termini, domande entro il 5 giugno

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Riaperti i termini della misura Abruzzo Include 2. La nuova data entro cui fare domanda è quella del 5 giugno prossimo – riporta testualmente l’articolo online. “La misura si pone diversi obiettivi – specificano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche sociali Alberta Giannini – in primis: rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali della Regione Abruzzo; potenziare la sperimentazione di servizi per l’inclusione sociale e lavorativa (multitarget, multidimensionale e basato su un approccio comunitario). Attraverso questa possibilità sarà possibile elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva; valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto della povertà”. Possono presentare istanza di partecipazione gli utenti residenti in uno dei Comuni afferenti ai 4 Ambiti distrettuali Sociali (ADS) partner e che abbiano i requisiti previsti nell’avviso – Gli ambiti sono: ADS n. 08 – Chieti; ADS n. 7 Vastese – Vasto, San Salvo, Cupello, Casalbordino, Fresagrandinaria, Lentella, Villalfonsina, Torino di Sangro e Pollutri; ADS n. 09 Val di Foro – Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, Ari, S. Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna; ADS n. 13 Marrucino – Guardiagrele, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, Filetto, Orsogna, Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, S. Martino sulla Marrucina, Casalincontrada – si apprende dal portale web ufficiale. Le candidature devono essere presentate utilizzando il Modello “B”, allegando i documenti attestanti i requisiti posseduti e dovranno essere inviate secondo le modalità previste entro il 5 giugno – riporta testualmente l’articolo online. In allegato sia l’avviso, sia il modulo per fare domanda –

