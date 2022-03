Chieti, Accoglienza profughi ucraini, scade il 20 marzo il bando regionale per le strutture ricettive

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

ATTENZIONE! Scadrà il 20 marzo il termine per la manifestazione di disponibilità da parte delle strutture ricettive del territorio abruzzese per l’accoglienza della popolazione sfollata a seguito della crisi internazionale in Ucraina – viene evidenziato sul sito web. Il bando è regionale, gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria disponibilità, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: emergenza@regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 marzo 2022. Leggi l’avviso e la documentazione sul sito della Regione: https://www.regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/content/emergenza-ucraina-manifestazione-di-disponibilit%C3%A0-da-parte-delle-strutture-ricettive-del

