Chieti, ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Al fine di semplificare al massimo le procedure di accoglienza in Abruzzo, i profughi ucraini dovranno

recarsi presso gli Hub vaccinali dove potranno essere disbrigate tutte le pratiche necessarie per:

- Pubblicità -

– le attività di Polizia relative all’identificazione e registrazione;

– le procedure sanitarie (effettuazione del tampone per COVID-19 e rilascio del codice STP);

– l’assistenza alloggiativa – viene evidenziato sul sito web.

Di seguito i dettagli.

A) COSAFAREUNAVOLTAARRIVATISULTERRITORIODELLAREGIONEABRUZZO

Persone che ospitano cittadini ucraini:

Il soggetto ospitante, entro le 48 ore dall’arrivo, è tenuto a formalizzare apposita dichiarazione di

ospitalità (indicando chi ospita e dove) all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Commissariati di

Pubblica Sicurezza, Comuni ove non hanno sede Commissariati di Pubblica Sicurezza) o recarsi presso

gli Hub vaccinali insieme alla persona ospitata – si legge sul sito web ufficiale.

La dichiarazione, per la Questura ed i Commissariati di Pubblica Sicurezza, dovrà essere effettuata a

mezzo pec (immig.quest.ch@pecps.poliziadistato – recita il testo pubblicato online. it) o Racc. A.R. utilizzando il modello “cessione di

fabbricato”, scaricabile dal sito web della Questura –

Cittadini ucraini giunti in regione:

Tutti i cittadini ucraini giunti in regione dovranno presentarsi non appena possibile nei punti Hub

vaccinali di seguito elencati:

Inoltre, per qualsiasi informazione, è possibile contattare il Numero verde ASL2 Lanciano – Vasto –

Chieti 0873308605 – 087308653 attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 – martedì e giovedì,

dalle 15.00 alle 17.00.

Presso i predetti Hub vaccinali sarà possibile presentare la richiesta di alloggio nel sistema di

accoglienza straordinaria – CAS (l’ospitalità nei CAS è ammessa anche se non in possesso della

qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa

vigente (art.3, co – 5, DL 28 febbraio 2022, n. 16)

Ai profughi ucraini privi di passaporto e/o di timbro di ingresso in area Schengen potranno essere

rilasciati certificati di identità da Ambasciata e Consolati ucraini (nota verbale dell’Ambasciata Ucraina

in Roma del 01.03.2022). Si sottolinea inoltre, che è stata protratta la validità dei passaporti ucraini di

ulteriori 5 anni con possibilità di inserimento dei dati dei figli minori di 16 anni (nota dell’Ambasciata

Ucraina in Roma del 02.03.2022).

B) COSA FARE PER LA PREVENZIONE ANTICOVID 19

a) Tampone antigenico o molecolare:

Fino al 31 marzo 2022, per i profughi ucraini privi di Digital Passenger Locator Form (PLF, in forma

digitale o cartacea) o di Certificazione Verde Covid 19, le ASL territorialmente competenti

provvederanno all’esecuzione dei test diagnostici – ove non effettuati al momento dell’entrata nei

confini nazionali – nelle 48 ore dall’arrivo –

Il test potrà essere effettuato presso gli Hub vaccinali della provincia di seguito indicati nei rispettivi

giorni ed orari di apertura:

Inoltre, per qualsiasi informazione, è possibile contattare il Numero verde ASL2 Lanciano – Vasto –

Chieti 0873308605 – 087308653 attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 – martedì e

giovedì, dalle 15.00 alle 17.00.

Presso gli stessi Hub vaccinali sarà rilasciato il codice STP (codice Straniero Temporaneamente

Presente), assegnato dalle ASL sulla base del numero di passaporto – recita il testo pubblicato online.

b) Nei cinque giorni successivi al tampone i profughi ucraini devono osservare il regime di auto-

sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

c) Fino al 31 marzo 2022, con il rilascio da parte dell’Hub vaccinale del Certificato di tampone

negativo (da portare sempre al seguito) per i successivi 5 giorni, i profughi ucraini potranno utilizzare

i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, per

raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché

accedere alle strutture ricettive messe a disposizione –

Vaccinazione Covid 19:

Potrà essere effettuata – e registrata con codice STP – presso tutti i punti vaccinali della regione, a

partire dai 5 anni di età, per tutti coloro che dichiarino di non essere vaccinati.

C) ALTRE VACCINAZIONI

Presso gli stessi Hub saranno fornite tutte le informazioni relative all’offerta di altre vaccinazioni.Chieti, Pala Colle dell’Ara, Via Pescasseroli n. 18

Lanciano, Pala Masciangelo, Via Francesco Masciangelo n.6

attivi a Chieti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e a Lanciano martedì,

giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

D) COSA FARE PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE IN GENERE

I profughi ucraini potranno accedere a tutte le cure urgenti ed essenziali (compresa la vaccino

profilassi) con il codice STP sopra indicato, in attesa dell’eventuale rilascio della tessera sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale.

E) INFORMAZIONI ALLA PREFETTURAI Comuni – anche attraverso costanti contatti con i rappresentanti locali della comunità Ucraina, della

Caritas e delle altre Associazioni del terzo settore – avranno cura di acquisire puntuali informazioni

sulla presenza sul proprio territorio di profughi ucraini, fornendone tempestiva notizia alla Prefettura

anche in relazione ad eventuali esigenze alloggiative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it