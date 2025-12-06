Chieti, Accoglienza, supporto e percorsi di autonomia per le persone senza dimora. L’assessora Giannini e Fortunato: “Un tetto ma anche la possibilità di una nuova vita”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Al via il Piano Freddo 2025/2026: accoglienza, supporto e percorsi di autonomia per le persone senza dimora – si apprende dal portale web ufficiale. L’assessora Giannini e Fortunato: “Un tetto ma anche la possibilità di una nuova vita” Chieti, 6 dicembre 2025 – Il Comune di Chieti attiva ufficialmente il Piano Freddo 2024/2025, un intervento dedicato alle persone senza dimora per far fronte ai mesi più rigidi dell’anno – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto garantisce posti letto, servizi essenziali e un accompagnamento sociale mirato, con l’obiettivo di offrire non solo protezione temporanea, ma anche reali percorsi di reinserimento e autonomia – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto viene realizzato in collaborazione con la cooperativa Amare Sempre Amare tutti, coordinata da Luca Fortunato, attiva nella gestione dell’accoglienza e nel supporto quotidiano agli ospiti – aggiunge la nota pubblicata. Il Piano Freddo 2025/2026 sarà attivo dal 10 dicembre al 30 marzo – In città saranno operativi cinque posti letto per uomini e uno da due posti letto per donne, con riscaldamento garantito, lavanderia, elettricità, assistenza con operatori dedicati e un servizio telefonico attivo H24 per segnalazioni di emergenza – si legge sul sito web ufficiale. “Il Piano Freddo non è un semplice riparo, ma una possibilità. L’accoglienza è solo il primo passo: quello che fa la differenza è accompagnare le persone verso un futuro possibile, verso una vita autonoma – afferma l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini – Lo scorso anno il servizio ha accolto circa 15 persone, molte delle quali hanno raggiunto traguardi significativi anche in termini di lavoro oltre che di alloggio – riporta testualmente l’articolo online. Emblematica la storia di uno degli ospiti dell’edizione precedente che, grazie al percorso attivato, ha ottenuto un alloggio comunale, risultando secondo nella graduatoria dell’emergenza abitativa ed è oggi impegnato in attività di collaborazione con la Pinacoteca Barbella – si apprende dal portale web ufficiale. Quest’anno rafforziamo il modello: più giorni di apertura, più servizi, più integrazione con la rete sociale della città” “Accogliamo chi vive in strada, chi dorme in garage o in luoghi di fortuna, offrendo non solo un tetto caldo ma tre mesi di sicurezza e dignità – spiega Luca Fortunato – . Riceviamo segnalazioni tramite un numero attivo 24 ore su 24 e mettiamo a disposizione alloggi attrezzati con tutti i servizi: accoglienza residenziale anche diurna, tre pasti caldi, supporto costante – si apprende dalla nota stampa. Le persone vengono prese in carico dai servizi comunali e accompagnate passo dopo passo verso una sistemazione autonoma – si apprende dal portale web ufficiale. Questo intervento salva vite e ricostruisce possibilità. Il freddo può essere letale, al caldo non solo si salvano vite, ma delle esistenze riescono a rinascere come è già accaduto”.

