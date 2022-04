Chieti, Accordo di programma fra Giunta e Soprintendenza per la nascita di un centro di documentazione sui lavori e reperti affiorati da Piazza San Giustino

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

20 aprile 2022 – Sì della Giunta all’accordo di programma fra la Soprintendenza

e Comune di Chieti per la realizzazione del centro di documentazione

“Millenni a Colle Gallo”, ubicato nei locali sotto il palazzo

comunale d’Achille di piazza San Giustino, dove saranno custoditi e illustrati

i reperti affiorati dai lavori di riqualificazione – si apprende dalla nota stampa.

“Avranno

un futuro i resti e i reperti emersi dai lavori di riqualificazione di Piazza

San Giustino, con la convenzione approvata dalla Giunta, abbiamo posto le basi

di una narrazione importante – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Cultura

e Lavori Pubblici, Paolo De Cesare e Stefano Rispoli – Abbiamo sempre affermato che tutto quanto

ciò che è emerso durante le attività di indagini archeologiche e le operazioni

di scavo, svolte con l’assistenza e collaborazione della Soprintendenza

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Chieti e Pescara,

sarebbe stato restituito alla città. La nascita di questo Centro è il modo per

farlo, continuando una sinergia preziosa per la storia e per la valorizzazione

dei reperti, quella con la Soprintendenza, perché li renderà fruibili nel

migliore dei modi – La proposta di accordo

tra la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza

Archeologia per le Province di Chieti e Pescara e il Comune di Chieti, pone le

basi per la progettazione e realizzazione del centro di documentazione, che

intende, prima di ogni altra cosa, promuovere la conoscenza del patrimonio

culturale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione dello

stesso – riporta testualmente l’articolo online. Lo faremo insieme, calibrando competenze e ruoli istituzionali,

promuovendo anche forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e

l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e la

diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale ricadente nel

territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Tutto quello che è affiorato dagli scavi sarà custodito

nel Centro e quanto non è stato possibile riportare in superficie, vi verrà

ricostruito virtualmente, grazie alle conoscenze degli archeologi e alle loro competenze,

sarà raccontato alla città, per costituire una base di consapevolezza storica e

civile – Si tratta di spazi che cureremo con grande attenzione, perché

afferiscono alla piazza principale della città e saranno parte integrante della

sede storica dell’Amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo faremo aprendoli alle scuole, ai

turisti, a quanti visiteranno Chieti, anche con campagne di comunicazione

mirate proprio a raccontare il patrimonio storico e archeologico di cui il

territorio teatino è ricco – aggiunge testualmente l’articolo online. Immaginiamo, insomma, il centro come luogo di

incontro e di conoscenza, nonché come riferimento per la divulgazione, ricerca,

documentazione, studi e, quindi della conservazione e valorizzazione del

patrimonio archeologico di competenza della Soprintendenza, con la quale,

grazie a questo accordo, il Comune continuerà a farsi portatore di una

comunicazione condivisa sulla storia del sito di Colle Gallo e della città.

La

finalità è quella di mettere in chiaro i lavori e le scoperte che i lavori

hanno rivelato, dando ad esse non solo la migliore contestualizzazione

possibile, ma anche l’attenzione che meritano, non dimenticando il fatto che la

città di Chieti non può stare oltre senza la sua piazza principale, di cui è indispensabile

conoscere il valore, ma che va al più presto riconsegnata alla città, affinché torni

ad assolvere alla sua funzione custodendo i beni archeologici di cui è

depositaria”.

