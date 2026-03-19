Chieti, Acqua: attesa dei nuovi riscontri per revocare l’ordinanza. Asl rettifica: l’inquinamento non è batteriologico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Con nuova comunicazione il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento Prevenzione della Asl di Chieti, dietro richiesta del Comune, precisa che l’inquinamento rilevato è di tipo chimico e non batteriologico, come erroneamente comunicato dallo stesso SIAN nella sua precedente nota con protocollo del Comune n. 17694 del 18 marzo – riporta testualmente l’articolo online. Il Servizio Asl ha ripetuto stamattina i prelievi sulla fontana di Santa Barbara – si apprende dal portale web ufficiale. Solo dopo aver ottenuto i risultati della ASL, come stabilisce la normativa e se i valori saranno conformi ai parametri di legge, come d’auspicio (dato anche che i primi rilievi di controllo fatti ieri anche dall’ACA e comunicati stamattina all’Ente sono confortanti), si provvederà alla revoca dell’ordinanza temporanea – si apprende dal portale web ufficiale. Vista l’estensione del provvedimento il Comune ha chiesto al Sian tempi sostenibili – Si ricorda che l’atto era stato emesso ieri dopo la richiesta Asl di “vietare l’utilizzo dell’acqua potabile” a causa dei valori riscontrati sulla fontanella – viene evidenziato sul sito web. L’ordinanza ha riguardato mezza città, perché la fontana è uno snodo della rete che rifornisce tutta Chieti Alta (centro storico e zone limitrofe). In allegato la nota in questione –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it