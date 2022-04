Chieti aderisce al Comitato Fair Play e istituisce una delega ad hoc

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 20 aprile 2022 – Sì della

Giunta comunale aderire al Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP) e all’istituzione

della delega al Fair Play in aggiunta allo Sport, per la cura e lo sviluppo dei

comportamenti etici sia nello sport che nella società

“Rispondiamo a una sollecitazione che

ci riguarda da vicino e che da sempre contraddistingue i nostri sportivi – così

il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport e al Fairplay, Manuel

Pantalone – Il comitato è nel Coni, l’adesione è stata promossa e

sollecitata anche dall’Anci, noi non solo abbiamo risposto all’invito del

presidente, Ruggero Aleanterini e del promotore nazionale del comitato Arturo

Ciampi, ma abbiamo principalmente aderito per rafforzare gli alti valori dello

sport e dell’etica sportiva da parte della nostra città. Tale scopo sarà

portato avanti con diverse iniziative nelle scuole, con le associazioni

giovanili e con l’istituzione di una delega ad hoc. Saranno diverse le

iniziative a sostegno di tale scelta, non solo di sensibilizzazione,

promuoveremo anche degli eventi insieme ai soggetti con i quali dovremo

lavorare. È in cantiere anche un ordine

del giorno che riguarderà il Consiglio comunale da parte del consigliere

Ginefra che porterà alla promozione di ulteriori iniziative volte alla

promozione dell’etica e di valori sani nello svolgimento delle attività

sportive, che sono essenziali se si vuole promuovere e sviluppare lo sport come

attività di crescita e di partecipazione tra i giovani di tutto il mondo. Il

principio fondamentale del “gioco leale” non sono elementi

facoltativi ma essenziali in ogni attività sportiva, in ogni fase della

politica e gestione del settore sportivo e dunque il Fair Play, significa molto

di più che giocare nel rispetto delle regole, perché incorpora i concetti di

solidarietà, amicizia, nonché il rispetto degli altri e lo spirito sportivo.

Una filosofia di vita, che contrappone alla violenza i valori dello sport e del

giocare sano”.

