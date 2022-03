Chieti aderisce alla Carta Giovani della Presidenza del Consiglio

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 13 marzo 2022 – La Presidenza

del Consiglio dei Ministri vara la Carta Giovani Nazionale e il Comune di

Chieti aderisce e rilancia l’iniziativa promossa dal Dipartimento per le

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che si rivolge ai

cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35

anni compiuti

“La inseriremo nel circuito di

sostegno all’acquisto in città CompraTeatino – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio

e Politiche giovanili Manuel Pantalone

– perché la Carta è valida su tutto il territorio nazionale e consente di

ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale,

sportivo e legato al benessere. Tutto questo nel nostro portale è previsto,

quindi chiederemo agli esercenti di entrare in questo circuito, perché i

giovani maggiorenni teatini possano usufruire del potenziale di questo

strumento. Al fine di promuoverne finalità e adesioni, lo promuoveremo anche nelle

scuole superiori della città, arricchendo così il percorso di consapevolezza

dei diritti, che da quest’anno è nostra intenzione portare avanti, proprio con

la fascia dei ragazzi che entra nella maggiore età”.

