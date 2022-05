Chieti aderisce alla rete delle Città intermedie

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti

14 maggio 2022 – Chieti ha aderito al 2° Rapporto sulle città

intermedie d’Italia, anche quest’anno ideato e curato dall’ Associazione

Mecenate 90, per dar voce a tante realtà cittadine italiane collocate tra aree

metropolitane e zone interne, ma sin troppo spesso dimenticate anche a livello

amministrativo – Un ingresso promosso dal lavoro del consigliere comunale Edoardo

Raimondi, motore nei contatti fra le due istituzioni.

- Pubblicità -

“Per la

città è un’opportunità che sicuramente faremo crescere – il commento del

sindaco Diego Ferrara e dell’assessore alle Politiche Europee e Ambiente

Chiara Zappalorto – Chieti è oggi l’unica realtà abruzzese a entrare in

un circuito nazionale aperto al futuro, fatto di progetti, risorse,

professionalità pronte ad aiutare per ridisegnare i territori – precisa la nota online. Stiamo lavorando

insieme e costruiremo sicuramente opportunità concrete soprattutto destinate ai

giovani e che abbiano in seno i semi della città del futuro”.

“Un’opportunità

che ho voluto cogliere e seguire sin dall’inizio, quando qualche mese fa mi

incontrai con il presidente Ledo Prato per iniziare a discutere proprio del

futuro, attraverso la forza della competenza, della cultura, dell’apertura

mentale – così il consigliere Edoardo Raimondi – Qualche giorno fa,

quindi, i lavori si sono aperti con la prima riunione nazionale seguita

dall’instancabile assessore Chiara Zappalorto – recita il testo pubblicato online. Siamo pronti per questa proficua

avventura – si apprende dal portale web ufficiale. E per accogliere ricercatori e studiosi che, sul campo, ci

aiuteranno a cogliere ulteriori opportunità per un territorio che va pian piano

ripensato e proiettato verso l’avvenire – Chieti non può restare ancora con le

mani in mano, mentre tutto il resto del mondo si trasforma – si apprende dal portale web ufficiale. L’Italia

policentrica è la prospettiva concreta in cui la nostra città può inserirsi in

modo efficace, utile, con il giusto protagonismo – recita il testo pubblicato online. Il primo rapporto uscito per

Franco Angeli rivela che i cambiamenti demografici, istituzionali ed economici

stanno ridisegnando le dinamiche sociali e spingono verso una nuova stagione di

politiche territoriali da cui partire per interpretare nuove geografie – si apprende dalla nota stampa. A

questo punto è più che indispensabile capire come le città intermedie si

attrezzano rispetto alle sfide prodotte da tali processi, quali traiettorie

perseguono e quali sistemi di governance stanno costruendo – riporta testualmente l’articolo online. Tutto questo

cercheremo di capirlo e metterlo a frutto in questo percorso che si è appena

avviato”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it