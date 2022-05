Chieti adotta i Virtuosi di Kiev.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 24 maggio 2022 – Sono stati accolti oggi

con una conferenza stampa congiunta fra Comune e Deputazione teatrale del

Marrucino i 20 musicisti dell’Orchestra dei Virtuosi di Kiev che la città di

Chieti ha adottato, a seguito di una delicata quanto emozionante operazione

diplomatica, compiuta con il supporto di tutte le istituzioni locali, affinché

il gruppo potesse arrivare dall’Ucraina e proseguire a Chieti, sul territorio

il gruppo potesse arrivare dall'Ucraina e proseguire a Chieti, sul territorio abruzzese e in Italia il proprio percorso artistico. Al Foyer del Marrucino,

mentre il gruppo provava, il sindaco Diego Ferrara ha accolto il Maestro Dmitry

Yablonsky, Direttore dell’orchestra, con il vicesindaco Paolo De Cesare, il

presidente della Deputazione Teatrale Giustino Angeloni, il Direttore artistico

del Teatro, Giuliano Mazzoccante, in presenza del Prefetto Armando Forgione e

del Questore Francesco De Cicco, degli assessori Teresa Giammarino e Manuel

Pantalone e dei consiglieri Alberta Giannini, Barbara Di Roberto, Valerio

Giannini.

“Sono onorato di dare il benvenuto della Città e

dell’Amministrazione all’Orchestra dei Virtuosi di Kiev– ha esordito il sindaco

Diego Ferrara – Un onore e anche una grande emozione, perché li abbiamo

voluti qui, sottraendoli dalla guerra che hanno in patria, per consentire loro

di continuare a suonare – Come Comune,

non so se ce ne sono altri in Italia che sono riusciti in un intento simile al

nostro, in questi mesi abbiamo interloquito con le autorità ucraine, affinché

questa speciale “adozione” si potesse fare, lavorando insieme alle autorità locali,

di continuare a suonare. Oggi sono qui, abbiamo messo a disposizione il

Teatro Marrucino, che aggiunge alla sua storia e al suo pregio, quello di fare

da residenza artistica a talenti che oggi sono da noi, lasciandosi alle spalle il

loro Paese in guerra, che continueranno a rappresentare attraverso la musica – si legge sul sito web ufficiale. Crediamo

fortemente nella pace, il nostro non è però un atto politico, bensì un gesto di

solidarietà e un investimento nel potere della cultura, dell’arte e dell’accoglienza,

perché questi sono valori che abbiamo nel nostro DNA, che ci appartengono. Si

tratta di musicisti dal talento davvero straordinario che avremo ampiamente

modo di conoscere e apprezzare, perché li abbiamo inseriti in tutte le

programmazioni possibili e per questo voglio ringraziare il presidente del

Consiglio Comunale Luigi Febo e la mia Giunta, che hanno supportato la

decisione di farci motori del loro arrivo e quanti hanno lavorato e reso

possibile il delicatissimo dialogo istituzionale che abbiamo avuto con le

autorità Ucraine. Grazie al Maestro Giuliano Mazzoccante che ha remato con

forza a favore di questo benvenuto e ha fatto in modo che l’Orchestra potesse

avere qui tante occasioni per esibirsi, grazie anche alla sinergia con altre

istituzioni musicali e culturali che sono diventate dei veri e propri partner

di questa speciale azione umanitaria e solidale, facendola diventare realtà. Grazie

anche alla Prefettura e alla Questura, che da quando è iniziata l’emergenza

umanitaria si stanno prodigando per rendere efficace e spedita l’accoglienza ed

hanno con noi lavorato alacremente affinché il gruppo potesse essere subito

accolto e subito operativo, in modo da poter cominciare a suonare in Abruzzo.

A tale proposito invito la città e tutti a

riempire questo Teatro giovedì 26 maggio sera, dalle 20.30 per il primo

concerto straordinario e gratuito che l’orchestra terrà a Chieti e in Italia,

dedicato alla città e che consentirà di continuare qui il loro lavoro”.

“Voglio ringraziare il sindaco e il Teatro per

quello che, insieme, hanno fatto per noi – così il Maestro Dmitry Yablonsky

– le parole che ci hanno accolto sono uno strumento di pace, insieme alla

musica che grazie alla città di Chieti potremo continuare a fare, in nome della

passione che ci anima e del talento di cui questi straordinari musicisti sono

portatori. Questa è una città bellissima, che si trova in una regione

bellissima, che ci darà, speriamo per lungo tempo, la possibilità di suonare e

di conoscere meglio l’Abruzzo e l’Italia, il Paese più bello del mondo e fra i

più vicini e solidali, sempre. Con l'aiuto del compositore ucraino Alexey Shor,

che è il nostro “compositore in residenza” e che sosterrà l’attività concertistica

dell’Orchestra, potremo fare di concerti tutto l’anno in un teatro fantastico che

ci onora come musicisti e ci fa sentire accolti a livello umano. Grazie a tutti".

“È il battesimo di un’iniziativa davvero

importante – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Cultura, Paolo De

Cesare – questa è una giornata storica per il nostro Teatro e per la città,

che dopo il marzo del ‘44 quando Chieti fu dichiarata “città aperta”, offre un

altro segno tangibile di grande accoglienza e umanità. Ci sono due aspetti

fondamentali che ci hanno legato a questa impresa sin da subito, quello

sociale, perché se questi musicisti non fossero qui a suonare probabilmente sarebbero

in guerra e poi quello culturale, perché parliamo di un’orchestra davvero

prestigiosa e in estate faremo cose molto molto belle. Per questo invitiamo la

città a fruire di tutte le occasioni di ascoltarli. Benvenuti ai musicisti e

grazie a tutti coloro che si sono fatti parte della diplomazia che in questi

mesi ha lavorato per poterli avere qui a celebrare un’amicizia che nasce nel

segno della musica, rendendo possibile quello che per noi era un sogno”.

“Faremo tutto il possibile perché la loro

permanenza sia accompagnata da successo e da attenzione – così il presidente della

Deputazione teatrale, Giustino Angeloni – Sono certo che la città non

farà mancare il suo abbraccio al concerto di giovedì, soprattutto i giovani ai

quali va il nostro monito e speciale invito. Loro sono virtuosi e il nome non è

un caso, perché non sono solo degli ottimi concertisti, ma sono musicisti che riescono

fare con gli strumenti delle evoluzioni capaci di arrivare al sentimento e allo

spirito di chi ascolta”.

“Sono emozionato perché quella che era nata come

una possibilità si è concretizzata giorno dopo giorno – racconta il Maestro Giuliano

Mazzoccante, direttore artistico del Teatro – Ho conosciuto il Maestro

Yablonsky a Dubai un anno fa e siamo rimasti in contatto. Quando mi ha messo al

corrente della difficoltà vissuta dall’Orchestra in Patria, del fatto che erano

fermi da due mesi e che stavano cercando di far continuare fuori la loro

attività, ho sentito una responsabilità grandissima e mi sono messo al lavoro

per cercare una strada per aiutarli. Subito abbiamo trovato la disponibilità

del Comune e del Teatro e tutte le altre istituzioni si sono attivate via via

che la diplomazia faceva procedere la nostra missione. È stato emozionante

assistere ai primi arrivi delle musiciste e dei loro figli e lo è stato ancora

di più quando abbiamo avuto il via libera anche per i musicisti, con un

permesso speciale che gli consentirà di proseguire la loro carriera artistica. Al

di là di tutto questo ho realizzato che sono un musicista, un artista, ma anche

un padre di famiglia e oggi vederli qui con le loro famiglie, con i bambini che

giocano sul palco del nostro teatro mentre loro provano, è un valore aggiunto

unico – Per tutti quanti noi e per la comunità intera”.

VIRTUOSI DI KIEV – Bio

Il violoncellista/direttore d’orchestra nominato

ai Grammy, Dmitry Yablonsky, è stato direttore principale dei Solisti di Kiev

per 3 anni prima di decidere di organizzare un’orchestra rinnovata, i Kyiv

Virtuosi.

Tutti i musicisti sono stati scelti con cura per

unirsi a questo ensemble esclusivo e il successo immediato è stato evidente.

Tutti i concerti a Kiev hanno sempre registrato il tutto esaurito. I musicisti

dei Virtuosi di Kiev sono alcuni dei migliori musicisti da camera e solisti

professionisti, e si sono esibiti in tutto il mondo da Parigi al Giappone e da

Londra a San Francisco, oltre a numerosi paesi del Sud America e

dell'Australia. Oltre all'intensa attività come orchestra da camera, i Virtuosi

di Kiev sono anche un’orchestra sinfonica molto richiesta per progetti

speciali. Nell'estate 2016, l'orchestra da camera dei Virtuosi di Kiev e

l’orchestra sinfonica dei Virtuosi di Kiev erano entrambe residenti al Gabala

Music Festival in Azerbaigian e hanno tenuto insieme tournée in l’Italia,

Francia, Spagna e Svizzera – Una rassegna sinfonica con importanti solisti è

stata organizzata al Teatro Franco di Kiev, con grande accoglienza da parte del

pubblico e della critica specializzata –

I Virtuosi di Kiev si esibiscono e fanno tournée

in tutto il mondo e stanno iniziando un programma discografico molto vasto e

intenso per la Naxos Records, con le sinfonie da camera tra gli altri di

Shostakovich e Silvestrov.

