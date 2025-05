Chieti, Affidamento PalaTricalle

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 23 maggio 2025 – Con la determina dirigenziale pubblicata sul sito, l’Amministrazione comunale affida in gestione triennale il PalaTricalle, impianto strategico alla società di atletica Armonia d’Abruzzo – L’affidamento triennale sarà formalizzato con la firma della convenzione, una volta completati tutti gli adempimenti amministrativi – Dal 1° luglio, Armonia avrà la gestione completa degli spazi interni del PalaTricalle e delle relative attrezzature, provvedendo alla copertura dei costi di gestione, comprese le utenze – L’offerta prevede un canone annuo di 500 euro per tre anni, con uno sconto del 5% sulle tariffe per l’utenza, a vantaggio diretto degli sportivi – precisa la nota online. Tutte le info qui: https://ww2.gazzettaamministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2025/Pratica_1748003145855/doc25_00398.pdf “Lieti che la gestione sia affidata all’A.S.D. Armonia d’Abruzzo, realtà da sempre radicata sul territorio e punto di riferimento nazionale per la ginnastica artistica – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Un’esperienza consolidata, che ha formato negli anni diverse generazioni di atlete, tra cui campionesse affermate a livello nazionale, internazionale e olimpico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa assegnazione consente alla città di garantire continuità a un presidio sportivo di valore e di valorizzare una società che ha costruito negli anni un legame autentico con l’impianto e con la comunità sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Il Comune, attraverso questa procedura pubblica, trasparente e condotta con rigore dagli uffici competenti, raggiunge un duplice obiettivo: garantire la buona gestione di un impianto che l’ente non potrebbe sostenere direttamente; offrire alla città un punto solido per la pratica di una disciplina educativa e formativa tra le più complete e seguite – si apprende dalla nota stampa. È un modello di gestione chiaro, fondato su responsabilità e competenza – conclude Pantalone – che consente al Comune di continuare a investire nello sport in modo intelligente e sostenibile, valorizzando chi già ha dimostrato, nei fatti, di saper coniugare risultati, serietà e radicamento sul territorio”.

