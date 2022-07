Chieti, Affidato il nido Bambi, aprirà il primo settembre

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti 29 luglio 2022 – Attraverso lo

strumento dell’affidamento diretto in concessione l’Amministrazione comunale ha

proceduto all’assegnazione della gestione dell’asilo nido Bambi situato in via

Nicola Buracchio – recita il testo pubblicato online. Stamane la consegna delle chiavi alla cooperativa sociale Piccoli

passi Bio di Miglianico, che tramite pubblica selezione è risultata idonea allo

scopo e che a partire dal primo settembre prossimo aprirà la struttura, completamente

nuova, fornita anche degli arredi e nata a fronte di un accordo di programma urbanistico

per edilizia residenziale nella zona – viene evidenziato sul sito web. Presenti il sindaco Diego Ferrara, l’assessore

ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa

Giammarino, Martina Masciulli, coordinatrice pedagogica della cooperativa

sociale, il Presidente Gabriele Masciulli, la vicepresidente Alessia Marini, la

referente dell’asilo nido di Chieti Laura Del Cimmuto – recita il testo pubblicato online.

- Pubblicità -

“È un primo passo, importante per la città,

che ci consentirà di accogliere 35 bambini di cui 17 attinti dalla graduatoria

delle iscrizioni comunali al nido dell’infanzia – così il sindaco Ferrara e gli assessori Giammarino e Rispoli presenti stamani alla consegna – Ringraziamo la

struttura comunale che ci ha supportato affinché si trovasse una soluzione

capace di consentire l’apertura e una gestione sostenibile per l’Ente, che a

causa delle note condizioni economiche e finanziarie, non avrebbe potuto

procedere a una gestione diretta – In questo modo gli spazi sono messi a

reddito, l’affido in concessione prevede infatti un canone annuo, è richiesta

la massima attenzione alla loro manutenzione, sono a disposizione della città,

perché saranno aperti sia per attività didattiche, sia per altre occasioni di

aggregazione”.

“Il Comune sarà presente anche come soggetto

controllore sul progetto pedagogico da noi approvato, il cui rispetto è una

delle prerogative dell’affidamento – riprendono il sindaco e l’assessore Teresa Giammarino – Ci siamo trovati di fronte una cooperativa

che sembra rispondere ai requisiti richiesti e che ha una consolidata

esperienza nel settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo disponibili a supportarli nel rapporto anche con

le famiglie e nel funzionamento del nido, che è il primo ad aprire a Chieti

Alta, dopo la chiusura di ben tre strutture comunali avvenuta nel 2018. La

nostra intenzione è aggiungere altre aperture prossimamente, in primis quella del

nido di piazza Carafa, completo internamente, ma che a causa della situazione

esterna dello stabile, deve aspettare la definizione del cantiere per poter divenire

fruibile, speriamo per il 2023. Con l’apertura del Bambi, siamo riusciti a

portare a termine una finalità ambita, ma complessa e finalmente a dare una

risposta alle esigenze anche della parte alta della città e del suo nuovo

quartiere residenziale dove vivono tante giovani famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parte ora una fase

conoscitiva del servizio perché il nido possa andare a regime al più presto”.

“Siamo una cooperativa sociale che gestisce

gli asili nido da otto anni, abbiamo iniziato con la gestione del nido di Miglianico,

abbiamo gestito per tre anni il nido di Torrevecchia, nonché Casalincontrada e

Ripa Teatina – illustra Martina Masciulli,

coordinatrice pedagogica della cooperativa sociale Piccoli passi Bio – Al

momento abbiamo la gestione dei nidi di Miglianico e Ripa e dal primo settembre

apriremo Chieti, sin da subito dialogheremo con le famiglie interessate per

illustrare il nostro progetto educativo e tutte le altre attività che abbiamo

intenzione di mettere in campo di concerto con l’Amministrazione comunale e

come soggetto gestore, affinché la struttura possa vivere una vita piena e

soddisfacente sia per le attività dedicate ai bambini da 0 a 36 mesi – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo

scelto il termine Bio a completamento della nostra dicitura, perché tutti i

processi di apprendimento, avvengono attraverso l’incontro-interazione tra l’individuo

e l’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. C’è dunque una connessione intensa e profonda tra o sviluppo

fisico, cognitivo ed emotivo del bambino e l’ambiente che lo circonda – viene evidenziato sul sito web. La

natura offre ai bambini un immenso patrimonio di materiali naturali ricchi di

stimoli – Ecco, dunque, che il materiale diventa un ingrediente centrale del

nostro progetto pedagogico “Piccoli Esploratori Sensoriali”, con cui interagire

e confrontarsi – La nostra proposta si basa sulla didattica esperienziale e

laboratoriale, sull’educazione emotiva, sulla didattica cooperativa e

sull’imparare facendo, su vere e proprie “esperienze di apprendimento”. Non solo

nido ma anche tante attività extra a servizio del territorio, perché la

struttura possa vivere anche nei mesi in cui non c’è didattica attraverso

laboratori pomeridiani per bambini in età prescolare, musica, teatro, lingue,

gioco, corsi dedicati anche alle famiglie e la possibilità di fare da cornice a

piccoli eventi e feste di compleanno – aggiunge testualmente l’articolo online. A breve organizzeremo un open-day di pre

apertura, ma il mio numero è a disposizione da subito per chi volesse ogni tipo

di informazione: 320 853 8894”.

Nel link il sito del nido i progetti

educativi e le info per utenza e famiglie: https://www.piccolipassibio – riporta testualmente l’articolo online. it/#

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it