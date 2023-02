Chieti, Affido, al via i corsi per prepararsi ad accogliere

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 24 febbraio 2023 – Al via dal 28 febbraio il corso di formazione per gli aspiranti genitori adottivi, a cura dell’Equipe Territoriale Integrata Adozioni e Affido in base a quanto prevede la normativa vigente in materia di Adozioni – precisa la nota online. Sei incontri che affrontano tutte le problematiche che si pongono a fronte di un’esperienza che è al contempo sociale ed emotiva – Sede degli incontri la Parrocchia di San Martino, Chieti Scalo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per iscriversi contattare gli indirizzi indicati di seguito – “L’affido è un istituto bello ma complesso – così il sindaco Diego Ferrara con l’assessore alle Politiche sociali Mara Maretti – L’Amministrazione vuole rilanciare affido e adozioni come strumento di prevenzione del disagio famigliare – così l’assessore Mara Maretti – perché intraprenderlo significa non solo scendere in campo e mettersi a disposizione, ma anche calibrare la propria dimensione vitale intorno a un altro soggetto, il bambino o l’adolescente che viene accolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo c’è bisogno di una bussola e l’Amministrazione, grazie alla struttura comunale delle Politiche sociali, formata dai nostri assistenti sociali, che rende importante e solida l’esperienza maturata in questi anni si prepara a dare ogni tipo di supporto, anche per aprire sempre più possibilità per affidati e affidatari – I corsi consentono di accorciare le distanze fra famiglie e minore, attraverso la conoscenza di tutto quello che significa e serve per poter iniziare e intraprendere un cammino di accoglienza – Attraverso i 6 incontri verranno affrontate tematiche più comuni e significative relative ai percorsi di Adozione Nazionale ed Internazionale, con l’occasionale partecipazione di relatori esterni e persone che direttamente hanno maturato una propria esperienza, in qualità di testimoni – Il corso è rivolto alle coppie/famiglie che hanno intenzione o hanno già inoltrato richiesta di disponibilità all’Adozione Nazionale e/o Internazionale del territorio di Chieti e dei 27 Comuni afferenti, nonché coppie/famiglie di altri territori (previa disponibilità di posti) interessate al percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’organizzazione è a cura della nostra assistente sociale, Francesca D’Atri che ringraziamo per il suo grande impegno su questo delicatissimo fronte e della psicologa della Asl2, Viviana Armenise, che ringraziamo entrambe per la premura con cui viene trattato l’argomento”. I corsi: · 28 febbraio – Orario 10.00-13.30 14.30-18.00. Tema: “Adozione: dal micro al macrosistema” · 28 marzo – Orario 10.00-13.30 14.30-18.00. Tema: “Definirsi coppia in relazione alla propria famiglia di origine”. · 18 aprile – Orario 10.00-13.30 14.30-18.00. Tema: “Dalla ferita della genitorialità al dono d’amore” · 23 maggio – recita il testo pubblicato online. Orario 10.00-13.30 14.30-18.00. Tema: “Legami differenti: il tema della doppia appartenenza”. · 20 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Orario 10.00-13.30 14.30-18.00. Tema: “A scuola di … adozione”. · 11 luglio – Orario 10- 13 e 14.30-18. Tema: ” Scambi significativi da portare nel viaggio prima dell’estate”. Info e contatti: – Dott.ssa Francesca D’Atri, Assistente sociale 0871 341593 / 3204291002 Mail: francesca – viene evidenziato sul sito web. datri@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it; – Dott.ssa Viviana Armenise, Psicologa – Psicoterapeuta, tel. 0871/358862 Mail: viviana – si legge sul sito web ufficiale. armenise@asl2abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it