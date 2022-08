Chieti, Agevolazioni TARI 2022, utenze domestiche e non domestiche

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Aperte dal 22/08/2022 le adesioni al Bando per le Agevolazioni tariffarie TARI 2022 – utenze domestiche e non domestiche – si apprende dalla nota stampa. La richiesta prevede la possibilità di fruire di sensibili riduzioni tariffarie Tari a beneficio di famiglie, imprese e liberi professionisti – precisa la nota online. Si tratta di un beneficio reso possibile dai contributi statali per l’emergenza Covid-19 che sotto forma di sgravio andranno a beneficio delle utenze domestiche per il 60 per cento e per il 40 a vantaggio delle non domestiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’istanza può essere presentata entro e non oltre il 26/09/2022: 1) Attraverso l’App SmartPA disponibile su Google Play Store e App Store IOS. Per l’accesso all’App si utilizzeranno le proprie credenziali SPID. Di seguito i QR Code per scaricare l’App per Apple e Android. Inquadra i QR code e scarica l’App: Apple Android 2) A mezzo mail al seguente indirizzo: agevolazionetari2022@teateservizi.it. Al fine di consentire una più agevole attivazione del servizio sull’App e per le problematiche tecniche connesse all’attivazione dell’App, è stato istituito uno sportello di supporto all’utenza a cui rivolgersi dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 13 presso gli uffici di viale Amendola n. 53 piano I – Segretariato Sociale e/o telefonicamente al numero 0871341575;o via mail all’indirizzo: luca – si apprende dal portale web ufficiale. dalonzo@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.i; Per leggere la notizia clicca qui Allegati Delibera di Giunta n. 324 del 12/08/2022 Modulistica in Word per la presentazione domande – Utenze domestiche Modulistica in Word per la presentazione domande – Utenze non domestiche

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it