Chieti, Aggressione in piazza Vico, il sindaco Legnini incontra il giovane e la famiglia.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 17 luglio 2026 – Sul viso porta i segni visibili del colpo subito il ragazzo vittima dell’aggressione avvenuta in piazza Giambattista Vico venerdì scorso che questa mattina è stato ricevuto dal sindaco di Chieti Giovanni Legnini in Comune insieme all’assessora all’Istruzione Elda Capriotti, il padre del ragazzo e un suo amico – riporta testualmente l’articolo online. Il sindaco ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione comunale al giovane e alla sua famiglia, auspicando che le indagini consentano di chiarire al più presto l’accaduto e di accertare le responsabilità. “Ho voluto incontrare personalmente il ragazzo e ribadire che la città è al suo fianco – così il sindaco Giovanni Legnini – . Episodi come questo non possono essere sottovalutati e richiedono una risposta ferma da parte delle istituzioni, che da parte nostra ci sarà, come confermato al Comitato della sicurezza in Prefettura martedì scorso – Da settembre potenzieremo il sistema di videosorveglianza cittadino e lavoreremo per renderlo pienamente integrato con le sale operative delle forze dell’ordine, così da consentire un controllo in tempo reale delle aree più sensibili della città. Rafforzeremo anche l’illuminazione e la cartellonistica, affinché la presenza delle telecamere rappresenti un evidente ed efficace deterrente a comportamenti inadeguati – precisa il comunicato. I nostri ragazzi non possono essere più ignorati, specie a fronte di episodi come quelli vissuti in queste ultime settimane – È una sfida di sicurezza, ma anche educativa che riguarda tutta la comunità e che vogliamo affrontare con iniziative che coinvolgano anche le scuole e gli esercenti”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it