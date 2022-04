Chieti, Al Comune approdano “i pacifici” del Consiglio comunale dei ragazzi

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti

14 aprile 2022 – Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi nel corso dell’ultima

seduta, riflettendo sulla guerra e sulle manifestazioni per la pace, ha fatto

una riflessione: non si può parlare di pace solo quando scoppia una guerra,

bisogna educare alla pace, attraverso comportamenti quotidiani – aggiunge la nota pubblicata. E ieri, il

desiderio di comunicare questo messaggio a tutti ha portato ragazzi,

coordinatori e amministratori a unirsi alla “Carovana dei pacifici”

che ha fatto tappa al Comune, dov’è stata accolta dall’assessore alla Pubblica

Istruzione, Teresa Giammarino e dai consiglieri Valentina De Luca e Paride

Paci.

“Ciascun consigliere ha realizzato un “Pacifico”

un pupazzetto sul quale ha scritto quale comportamento contribuisce alla

formazione di persone PACIFICHE – spiegano l’assessore Giammarino e

l’infaticabile coordinatrice del CCR, Carmela Caiani – I pacifici legati

insieme, dopo un piccolo flashmob, sono stati affissi davanti al Comune, in

modo da divenire un invito per i passanti a leggere e riflettere più

profondamente sul significato della pace – si apprende dalla nota stampa. Ora più che mai! Sulla pace e su

altri valori universali ci saranno anche altre iniziative del CCR, la cui nuova

composizione è andata subito a regime, mettendo in cantiere mostre, eventi,

iniziative di vario genere che animeranno la vita della città, dando voce ai nostri

ragazzi e spazio alle loro idee”

