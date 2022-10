Chieti, Al Palatricalle il Campionato Regionale di Karate e Karate integrato il 30 ottobre

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 27 ottobre 2022 – Sì della Giunta alla concessione del Palazzetto dello Sport Sandro Leombroni per il Campionato di Karate e Karate Integrato CSEN a cura della ASD AREA 3, che si svolgerà al Pala Tricalle il prossimo 30 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Abbiamo voluto sostenere questo progetto che riguarda centinaia di giovani promesse delle arti marziali, ma non solo – afferma l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone – si tratta di un ulteriore appuntamento di richiamo e partecipato, che rientra in un percorso di valorizzazione di questa speciale disciplina sportiva che intendiamo favorire, perché molto diffusa e seguita – viene evidenziato sul sito web. Al Palatricalle vedremo le sfide dei Campionati di Karate, ma anche quelle di Karate integrato Csen e di danza sportiva che hanno un pubblico foltissimo – Continua l’impegno dell’Amministrazione per fare di Chieti l’epicentro degli eventi regionali e nazionali delle varie discipline che trovano qui terreno fertile per svilupparsi e crescere consentendo alla città di coltivare la poliedrica cultura sportiva per cui è vocata”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it