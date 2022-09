Chieti, Al via da domani i lavori di rifacimento del manto stradale di piazza Garibaldi e via Arniense

- Advertisement -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 20 settembre 2022 – Al via da domani i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del manto stradale di Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Salomone e l’intersezione con via Arniense , due i giorni richiesti dall’intervento che segue una serie di altri lavori che hanno interessato altre zone della città. “Si chiude la piazza per consentire una riqualificazione necessaria – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – i lavori procederanno spediti, contiamo di completare gli interventi in due giorni, meteo permettendo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con l’approvazione del bilancio si sono sbloccati tanti progetti che prevedono soprattutto il rifacimento e la messa in sicurezza del manto stradale ammalorato in più parti – aggiunge la nota pubblicata. In questi giorni abbiamo già operato in via Tirino e via Ricciardi, domani si chiude per rimettere in sicurezza l’intera piazza – viene evidenziato sul sito web. Cercheremo di alleviare al massimo i disagi, consentendo, ove possibile, di lavorare su una carreggiata per volta – si apprende dal portale web ufficiale. Diversi sono i cantieri che riguarderanno le strade cittadine e che apriremo a stretto giro, per poter rimettere in sicurezza le strade dove la manutenzione è maggiormente mancata”. L’ordinanza prevede- la sospensione della circolazione canalizzata in Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via F. Salomone e l’intersezione con Via Arniense – lato della piazza in uscita su Via Arniense , per i giorni 19 e 20 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 17,00 di ciascun giorno;- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Arniense, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Marrucino e l’intersezione con Piazza Rocchetti, per i giorni 21 e 22 settembre 2022, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno;- l’istituzione del divieto di transito veicolare in Via Arniense, nel tratto indicato al punto 1., per i giorni 21 e 22 settembre 2022, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 di ciascun giorno;- l’istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni, durante i periodi di chiusura al transito di cui al punto 2:1) l’obbligo di svolta a destra verso Via Toppi, per i veicoli provenienti da Piazza Matteotti e tratto di Via Arniense precedente a quello oggetto di intervento;2) ‘obbligo di procedere diritto verso Via Tappi, per i veicoli provenienti da Corso Marrucino;3) il divieto di transito per gli autobus (anche per quelli autorizzati) in via Arniense, all’intersezione con Piazza Matteotti e conseguente obbligo di svolta a sinistra verso Piazza Matteotti per detti veicoli.

