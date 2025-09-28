Chieti, al via da domani la mensa scolastica e il tempo pieno.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 28 settembre 2025 – Riparte domani, con l’avvio del tempo pieno, il servizio di mensa scolasticacomunale nelle scuole della città di Chieti – precisa la nota online. Un appuntamento atteso da famiglie e studenti, che quest’anno segna un risultato particolarmente significativo: le iscrizioni sono in aumentoe,già prima dell’inizio del servizio, la domanda – pari a circa 1.500 pasti al giorno – è pienamente coperta – “La ripartenza del servizio segna anche un importante passo verso la stabilizzazione e la programmazione a lungo termine: l’appalto avrà una durata di sei anni e assicurerà un servizio affidabile e coerente con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e tutela del benessere dei più piccoli – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – . Il servizio sarà gestito dalla ditta SH Gestioni, già operativa negli anni precedenti e garanzia di continuità, efficienza e qualità. Nulla cambia sulla qualità dei pasti che sarà confermata anche nei nuovi menu e che rispettano pienamente i principi di un’alimentazione sana ed equilibrata, con priorità sul biologico e prodotti a chilometro zero – recita il testo pubblicato online. ll menu settimanale compare sull’ App, le famiglie possono visualizzare in qualsiasi momento il pasto previsto e disdire il pasto in caso di assenza o se il bambino o la bambina non mangia a scuola – si apprende dal portale web ufficiale. La nuova articolazione tariffaria introduce condizioni economiche più vantaggiose per tutte le fasce di reddito, l’avvio del nuovo servizio mensa è il frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha richiesto un grande impegno da parte dell’Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Dopo anni di criticità e momenti difficili dovuti anche alla situazione finanziaria dell’Ente, oggi restituiamo alle famiglie un servizio più stabile, accessibile ed equo – aggiunge testualmente l’articolo online. La mensa scolastica non è solo un supporto organizzativo, ma rappresenta un diritto e uno strumento fondamentale per garantire la crescita serena dei nostri bambini e il diritto allo studio – La qualità dei pasti, la continuità del servizio e la riduzione delle tariffe sono risultati concreti che testimoniano il percorso fatto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa ripartenza rappresenta per noi un traguardo importante perché segna il ritorno alla normalità dopo anni complessi e conferma il nostro impegno nel garantire un servizio fondamentale per le famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo soddisfatti sia dal punto di vista economico, con una retta massima che passa dai 7 euro dello scorso anno a 5,90 euro, sia per la qualità dei pasti, che continueranno a essere preparati con prodotti genuini e a chilometro zero, parametro fondamentale della nostra idea di nutrizione – Abbiamo voluto un servizio stabile, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze delle famiglie, e oggi possiamo dire di averlo raggiunto – Stiamo inoltre provvedendo anche al restyling di cucine e locali mensa in sinergia con i Lavori Pubblici: grazie ai fondi del PNRR siamo riusciti a ristrutturare e arredare quattro mense, una per ogni comprensivo, un impegno che continuerà a vantaggio di scuole e famiglie”.

