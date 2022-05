Chieti, Al via gli interventi di disinfestazione.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

20 maggio 2022 – Al via dalla fine del mese gli interventi di disinfestazione adulticida da parte di Formula

Ambiente, come da programma 2022.

·

Lunedi 30 maggio

-Zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle 6.00 notte tra Domenica 29 e Lunedi 30);

·

Martedi 31 maggio-

Zona Esterna 2 (dalle ore 00.00 alle 6.00 notte tra Lunedi 30 e Martedi 31);

·

Mercoledi 1 giugno-

Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle ore 6.00 notte tra Martedi 31 e

Mercoledi 01 Giugno);

·

Giovedi 2 giugno

-Zona Chieti scalo (dalle ore 00,00 alle ore 6.00 notte tra Mercoledi 1 giugno

e Giov. 2 giugno).

“Si tratta di un’azione di contrasto al proliferare delle

zanzare, che è consueta e periodica e interessa le aree esterne – così

l’assessore alla Sanità Fabio Stella

– Una routine che il Settore porta avanti periodicamente e che avviene in

sicurezza per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Per tale ragione si raccomanda alla cittadinanza, anche se

i prodotti da impiegare sono a bassissima tossicità, di evitare di tenere porte e finestre aperte nelle ore interessate dai

passaggi dei mezzi che erogano le sostanze insetticide, di tenere al riparo gli

animali di compagnia presenti in casa, nonché di esporre prodotti

alimentari, panni e giocattoli su balconi, davanzali o giardini – precisa la nota online. I giorni

riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse

o esigenze particolari”.

