martedì, Novembre 4, 2025
Attualità

Chieti, Al via gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature a Chieti Scalo

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 31 ottobre 2025 – Partiranno nei prossimi giorni gli interventi di potatura e messa in sicurezza di circa un centinaio di alberi di alto fusto nella zona di Chieti Scalo, con priorità alle aree scolastiche e sulle strade – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Cominceremo dalle scuole – spiega l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – per garantire prima di tutto la sicurezza dei più piccoli e di chi frequenta quotidianamente gli istituti – Si tratta della prima tranche di un piano più ampio di manutenzione delle alberature cittadine, che interesserà progressivamente tutte le aree verdi, a partire da piazza San Pio X e dalle vie principali – Gli interventi prevedono potature selettive, rimozione di rami secchi o pericolanti, abbattimento di alberature non più vegetanti e sagomatura delle chiome – L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, soprattutto in vista della stagione invernale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori rappresentano un passo importante del programma di cura e tutela del patrimonio arboreo cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il verde urbano è una risorsa preziosa – conclude l’assessora – e va gestito con attenzione, competenza e continuità. Questo intervento è solo l’inizio di un percorso strutturato per migliorare la sicurezza e la salute delle nostre alberature”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

