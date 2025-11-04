Chieti, Al via gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature a Chieti Scalo

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 31 ottobre 2025 – Partiranno nei prossimi giorni gli interventi di potatura e messa in sicurezza di circa un centinaio di alberi di alto fusto nella zona di Chieti Scalo, con priorità alle aree scolastiche e sulle strade – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Cominceremo dalle scuole – spiega l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto – per garantire prima di tutto la sicurezza dei più piccoli e di chi frequenta quotidianamente gli istituti – Si tratta della prima tranche di un piano più ampio di manutenzione delle alberature cittadine, che interesserà progressivamente tutte le aree verdi, a partire da piazza San Pio X e dalle vie principali – Gli interventi prevedono potature selettive, rimozione di rami secchi o pericolanti, abbattimento di alberature non più vegetanti e sagomatura delle chiome – L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, soprattutto in vista della stagione invernale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I lavori rappresentano un passo importante del programma di cura e tutela del patrimonio arboreo cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il verde urbano è una risorsa preziosa – conclude l’assessora – e va gestito con attenzione, competenza e continuità. Questo intervento è solo l’inizio di un percorso strutturato per migliorare la sicurezza e la salute delle nostre alberature”.

