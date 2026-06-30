Chieti: al via il ciclo di conferenze “Musica e Benessere per la Salute” con la collaborazione dell’Università d’Annunzio

All’interno del ricco cartellone di Chieti Classica, l’International Music Festival dedicato a masterclass e concerti sotto la direzione artistica del Maestro Giuliano Mazzoccante che andrà in scena dal primo al 20 luglio 2026 nella città di Chieti, un ruolo di primo piano sarà affidato al ciclo di conferenze intitolato “Musica e Benessere per la Salute”, un percorso in tre parti che esplorerà i profondi legami tra l’arte dei suoni e la medicina.

Il ciclo di conferenze “Musica e Benessere per la Salute” verrà realizzato in collaborazione con l’Università d’Annunzio e avrà inizio giovedì 2 luglio alle ore 17:00 presso la Sala Capozucco di Palazzo de’ Mayo con la prima parte degli incontri. L’evento vedrà la partecipazione del Magnifico Rettore Prof. Liborio Stuppia, affiancato dal Prof. Pierluigi Sacco e dalla Prof.ssa Elisabetta Dimauro, i quali guideranno il pubblico alla scoperta dei benefici terapeutici della musica sul corpo e sulla mente.

Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 6 luglio, sempre alle ore 17:00, nella Sala Capozucco a Palazzo de’ Mayo e vedrà la presenza del Prof. Giovanni Martinotti, che offrirà ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti scientifici sul tema. Infine, l’ultimo capitolo di questo stimolante percorso culturale e scientifico si terrà giovedì 9 luglio alle ore 17:00, confermando la sede di Sala Capozucco a Palazzo de’ Mayo con la partecipazione della Prof.ssa Ester Vitacolonna.

Questo ciclo di incontri, tutti rigorosamente ad ingresso libero, si distingue per il forte valore interdisciplinare, proponendosi come un vero e proprio ponte tra la cultura umanistica e la ricerca scientifica. Le conferenze mirano a stimolare una riflessione profonda sul ruolo sociale e terapeutico della musica nella società contemporanea.

Il Festival è organizzato dal Comune di Chieti e Music & Art International Academy con ArtEnsemble; sono presenti l’Alto patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti. Partner dell’evento sono i Musei Archeologici Nazionali di Chieti e la Direzione regionale dei Musei Nazionali Abruzzo (Mic), il Museo Universitario, il Convitto Nazionale G. B. Vico, l’Università d’Annunzio di Chieti, il Teatro Marrucino e La Civitella.

Le conferenze si rivolgono sia agli specialisti che a una platea vasta ed eterogenea, unendo la divulgazione scientifica all’accessibilità culturale e valorizzando il territorio come laboratorio di idee per l’intera comunità. Ciascun appuntamento in programma è aperto al pubblico a ingresso libero, offrendo un’opportunità unica di approfondimento sulla relazione tra musica e benessere per la salute.