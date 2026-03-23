Chieti, al via il corso di formazione 2026 per aspiranti genitori adottivi. L’Assessora Giannini: “Un percorso fondamentale per accompagnare famiglie consapevoli e accoglienti”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 23 marzo 2026 – Prenderà il via martedì 24 marzo 2026, nella Parrocchia di San Martino a Chieti Scalo, il Corso di formazione per gli aspiranti genitori adottivi per Adozione nazionale e internazionale, promosso dall’Equipe Integrata Adozioni e Affido di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Un percorso articolato in quattro incontri, pensato per accompagnare coppie e, nel caso dell’adozione internazionale, anche persone single, lungo un cammino di consapevolezza, conoscenza e preparazione alla genitorialità adottiva – si legge sul sito web ufficiale. All’incontro inaugurale saranno presenti per i saluti istituzionali il Sindaco di Chieti, Diego Ferrara e l’Assessora alle Politiche sociali e all’Innovazione sociale, Alberta Giannini, insieme al Direttore dell’Area Distrettuale 1 della ASL 2 Abruzzo, Renato Lisio – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’adozione è una scelta di grande responsabilità e amore, che richiede consapevolezza, preparazione e sostegno – dichiara l’Assessora Alberta Giannini –. Come Amministrazione crediamo fortemente nell’importanza di percorsi formativi di qualità, capaci di accompagnare le famiglie non solo nella fase iniziale, ma lungo tutto il cammino adottivo – recita il testo pubblicato online. Questo corso rappresenta un’opportunità preziosa per costruire una cultura dell’accoglienza attenta ai bisogni dei minori e rispettosa delle loro storie – si apprende dalla nota stampa. Durante il percorso, particolare attenzione sarà riservata al tema del post-adozione, al supporto alle famiglie e alla costruzione di strumenti utili per affrontare momenti delicati come la conoscenza delle origini da parte dei minori – precisa la nota online. Mettere al centro i bambini e le loro esigenze significa costruire percorsi solidi, in grado di sostenere le famiglie nel tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lavorare in rete tra istituzioni, servizi e associazioni è la chiave per garantire interventi efficaci e umanamente significativi – precisa la nota online. Accompagnare una famiglia nel percorso adottivo significa contribuire a costruire legami, futuro e comunità. È un impegno che come istituzioni sentiamo profondamente nostro”. Il corso prevede, al termine, il rilascio di un attestato di partecipazione per coloro che avranno frequentato con continuità, come previsto dalla normativa vigente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa è curata dall’Equipe Territoriale Integrata Adozioni di Chieti, composta da professionisti del Comune e della ASL, impegnati quotidianamente nel sostegno alle famiglie e nella tutela dei minori – aggiunge la nota pubblicata. Il programma 2026 si svilupperà attraverso quattro appuntamenti tematici: · 24 marzo 2026 – dedicato agli aspetti giuridici e psicosociali della genitorialità adottiva, con interventi di esperti del settore e testimonianze associative; · 21 aprile 2026 – focalizzato sull’accoglienza nelle diversità, sulle adozioni internazionali, la ricerca delle origini e l’inserimento scolastico; · 26 maggio 2026 – centrato sul ruolo dell’Autorità Giudiziaria e sull’approccio “bambino-centrico” nei procedimenti adottivi, con attività esperienziali; · 30 giugno 2026 – dedicato ai percorsi di cura, all’inserimento scolastico e alla condivisione delle esperienze, con momenti di confronto tra famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it