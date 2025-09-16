Chieti, Al via il Festival Autori in Piazza 2025, tre giorni di incontri e libri a partire da domani in piazzale Marconi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale: Chieti, 16 settembre 2025 – Torna il Festival Autori in piazza e prende inizio mercoledì 17 settembre alle ore 21.00 in Piazza G. Marconi a Chieti Scalo – riporta testualmente l’articolo online. Tre giorni di incontri, confronti e presentazioni aperti alla città. Quest’anno il festival giunto alla sua nona edizione e patrocinato dal Comune, si svolge nell’ambito di CoiLibrì FEST 2025, evento ricompreso nelle iniziative del Patto per la lettura di Chieti città che legge e degli Eventi Scalini e prevede come ogni anno la presenza di autrici e autori che dialogheranno con giornaliste e giornalisti dei loro libri – precisa il comunicato. “Autori in piazza è incontro: ogni appuntamento è focalizzato sullo scambio e l’espressione di emozioni tra i partecipanti – precisa il comunicato. Uno strumento per promuovere la salute emotiva e il benessere, sia a livello individuale che collettivo – dice Andrea Magno, direttore artistico e motore della tre giorni – . È anche reading: uno o più autori leggono pubblicamente estratti dalle loro opere, offrendo un’opportunità unica per gli scrittori di condividere il loro lavoro direttamente con il pubblico e per gli ascoltatori di vivere un’esperienza letteraria Racchiude narrazioni: che sono fondamentali per la comunicazione umana, giocano un ruolo cruciale nella trasmissione culturale, nell’educazione e nello sviluppo personale e sociale, descrivono una serie di eventi, reali o immaginari, presentati in una sequenza significativa per trasmettere un messaggio, un’emozione o un’esperienza – si legge sul sito web ufficiale. È un invito all’esperienza mentale in cui una persona vede e immagini, scenari o eventi non presenti nella realtà fisica immediata – si legge sul sito web ufficiale. Possono essere vivide e realistiche o astratte e simboliche, considerate come potenti strumenti di conoscenza e trasformazione personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma soprattutto è cultura: perché raduna quel complesso immateriale di significati, simboli e pratiche condivisi che danno forma alla percezione e all’interazione umana all’interno di una società e che modellano la visione del mondo, e di cui i libri ne fanno parte integrante a pieno titolo – riporta testualmente l’articolo online. Attraverso il parlare, le persone possono condividere esperienze, costruire relazioni, risolvere problemi e influenzare gli altri – precisa il comunicato. È un elemento fondamentale della comunicazione umana e svolge un ruolo cruciale nella trasmissione di conoscenze e cultura”. Gli ospiti: Simone D’Alessandro La regola che cambia le regole – MIMESIS EDIZIONI con Federica De Felice Vito Di Battista Dove cadono le comete – FELTRINELLI con Kristine Maria Rapino Romano De Marco Dimenticare Milano – UBAGU PRESS con Selenia Secondi Martina Di Nardo Dico a te, Clio – IANIERI EDIZIONI con Antimo Amore e Stefano Radaelli Roberta Di Pascasio Il lato nascosto delle storie – ARKADIA EDITORE con Monica Di Fabio Kristine Maria Rapino Scialacca – SPERLING & KUPFER con Luca Fortunato e Andrea Magno Programma e aggiornamenti: https://www.facebook.com/Autori.InPiazza

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it