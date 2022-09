Chieti, Al via la prima edizione di Achillaive, contest per band provenienti da tutta Italia

- Advertisement -

Chieti, 21 settembre 2022 – Dal 23 al 25 settembre nel Largo di Porta Pescara si terrà la prima edizione di “Achillaive”, una rassegna che si svolgerà a Porta Pescara, a cura dell’associazione Scopri Teate in compartecipazione con il Comune, che culminerà in un maxi concerto nel corso del quale si esibiranno, rigorosamente dal vivo, 14 musicisti tra band e cantautori provenienti da diverse città italiane – si apprende dalla nota stampa. Diversi sono gli artisti che si alterneranno sul palco per proporre una playlist interamente o in parte inedita e provengono da diverse parti d’Italia, si tratta di: Matteo Di Clemente (Chieti), Gennaro Varone (Roma), Pino Paolessi (Roma), Piersante Maruccia (Mesagne), Bluesegetta (Pescara), Tin Foil (Chieti), Ric Alchemic (Pescara), Eraldo Corti (Cosenza), Man Stewart (Chieti), Giacomo Viscomi (Soverato), Panda Pakse (Siena), Know Physics (Castiglione del Lago), Nigra (Reggio Calabria) e Dark Heaven (Roma). “Diamo il benvenuto a questa prima edizione – così l’assessore a Cultura ed Eventi Paolo De Cesare – con la speranza che possa crescere e diventare un appuntamento fisso per il futuro – recita il testo pubblicato online. Abbiamo lavorato insieme perché crediamo nella forza degli eventi a vantaggio della nostra città e anche perché qualunque iniziativa aperta al territorio, in questo caso non solo regionale, è un’occasione per promuovere Chieti – precisa il comunicato. Significativo che tale promozione venga fatta all’insegna della musica e della creatività, il contest è anche per inediti, concentrandosi anche sulla cultura e la storia del quartiere, che verrà in parte raccontata”. La peculiarità dell’evento, sarà quella che ciascun partecipante, nel corso della performance live che avrà la durata di 25 minuti, dovrà rigorosamente presentare un brano inedito in “concorso” – spiega Concetta De Sanctis, presidente dell’associazione – l’esibizione sarà valutata dalla giuria composta da Tony Pancella (presidente), Marco Moresco, Luciano Di Leonardo, Carla Assetta e Roberto Giuliani, brano che sarà inserito in una compilation commemorativa – viene evidenziato sul sito web. La tre giorni del Festival sarà presentata da Valeriano De Angelis, Cristina Nudi e Stefano Cirulli – precisa il comunicato. Da sempre vicina alla promozione della storia e della bellezza del Capoluogo teatino, l’Associazione ScopriTeate ha poi fortemente voluto completare il programma con delle visite guidate nello splendido quartiere Trivigliano, nell’area di Santa Maria e Porta Pescara, che ospita la manifestazione: Venerdì 23 e sabato 24, infatti, si svolgeranno visite guidate, per info e prenotazioni ci si potrà rivolgere al numero 380/3428028”.

