Chieti, Al via la quinta edizione di “Chieti sotto le Stelle”: domani il concerto di Karima in Piazza Vico. De Cesare: “Grandi nomi, talento e generi diversi per valorizzare le nostre piazze”.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 30 luglio 2026 – Entra nel vivo la sesta edizione dell’Estate Teatina con l’avvio di uno dei suoi appuntamenti più attesi: la quinta edizione della rassegna “Chieti sotto le Stelle”, curata dall’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni del Comune di Chieti – precisa la nota online. Il primo appuntamento è fissato per domani, venerdì 31 luglio 2026, alle ore 21:30, in Piazza G.B. Vico, dove salirà sul palco il Karima Duo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Chieti sotto le Stelle giunge alla quinta edizione, una rassegna ormai iconica che negli anni è diventata un punto di riferimento per l’estate cittadina – dichiara il Vicesindaco e assessore agli Eventi, Paolo De Cesare –. Apriamo con una voce straordinaria come quella di Karima, a cui faranno seguito grandi artisti capaci di abbracciare la canzone d’autore, il jazz, il pop e il teatro musicale – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo è quello di far vivere i luoghi simbolo della nostra città, da Piazza Vico alla Villa Comunale, da Piazzale Marconi a Piazza San Giustino, offrendo momenti di grande intrattenimento, cultura e socialità a cittadini e turisti – Cominciamo con Karima, una voce poderosa che si è affermata fra i giovani ed è stata poi capace di catturare anche un pubblico più adulto ed esigente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spettacolo è da non perdere, perché ogni suo concerto si trasforma in un vero e proprio viaggio musicale – Oltre lei altri importanti nomi, da Chiara Caiazzo a Peppe Servillo, Marco Morandi, Un ferragosto speciale con Setak e altri due concerti con gruppi di talento e seguitissimi come la Premiata orchestra Squarcioni e Filigrana Ensamble – si apprende dalla nota stampa. Una rassegna “diffusa” fra il centro storico e Chieti Scalo, in vari luoghi della città. Un doveroso e sentito ringraziamento va ai nostri partner e sponsor, la Camera di Commercio Chieti Pescara, Toto Holding e il Centro Commerciale Megalò, per la sensibilità e il prezioso sostegno dimostrato nell’affiancare l’Amministrazione comunale nella realizzazione di questo cartellone”. Chi è Karima – si legge sul sito web ufficiale. Nata a Livorno nel 1985 da padre algerino e madre italiana, Karima Ammar è una delle voci più intense e raffinate del panorama musicale italiano – riporta testualmente l’articolo online. Salita alla ribalta nazionale nel 2006 grazie al programma Amici di Maria De Filippi (dove vince il Premio della Critica), consacra il suo talento al Festival di Sanremo 2009 nella categoria Proposte con il brano Come in ogni ora – si legge sul sito web ufficiale. Unica cantante italiana ad aver avuto il privilegio di collaborare e incidere un EP con il leggendario compositore americano Burt Bacharach, Karima ha spaziato negli anni tra jazz, soul e pop, conquistando pubblico e critica grazie a timbro inconfondibile, grande estensione vocale e collaborazioni d’eccellenza nei più prestigiosi festival e teatri – precisa il comunicato. Gli appuntamenti in programma (Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero con inizio alle ore 21:30) Venerdì 31 Luglio – Piazza G.B. Vico: Karima Duo in concerto Domenica 9 Agosto – Villa Comunale: Chiara Galiazzo Duo in concerto Venerdì 14 Agosto – Piazzale Marconi: Spettacolo “Questo assurdo bel paese” – Premiata Orchestra Squarcioni, con la partecipazione di Mimmo Locasciulli e Paolo Talanca Sabato 15 Agosto – Villa Comunale: Setak Trio in concerto Mercoledì 19 Agosto – Piazza San Giustino: Spettacolo Peppe Servillo con Abruzzo Ensemble – Scètate Domenica 23 Agosto – Piazzale Marconi: Marco Morandi in concerto Giovedì 27 Agosto – Piazza G.B. Vico: Filigrana Ensemble in concerto

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it