Chieti, Al via la seconda Edizione de “La Genziana d’Abruzzo

Chieti, 29 agosto 2022 – Al via la seconda edizione de “La Genziana d’Abruzzo”, evento organizzato da ANADI in collaborazione con Amaroteca, che porta il patrocinio di Comune di Chieti, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confcommercio e Confesercenti di Chieti – precisa la nota online. Il progetto propone la realizzazione di un evento di conoscenza e capace di alimentare un sistema relazionale tra produttori, territorio e consumatori appassionati, contribuendo alla diffusione della cultura dell’Amaro a base di genziana e sarà animata dalla presenza di 12 produttori di Genziana d’Abruzzo che faranno degustare i loro prodotti al pubblico partecipante – si apprende dalla nota stampa. Stamane la conferenza a cui hanno preso parte il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il presidente dell’Associazione Nazionale Amaro d’Italia (ANADI) Edoardo Schiazza, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e Gino Primavera, già docente di Scienza degli Alimenti nell’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria e autore di vari libri a tema gastronomico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo lieti che la città possa godere di questa particolare giornata di conoscenza e degustazione – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone hanno commentato l’Evento -. La Genziana appartiene alla cultura enogastronomica abruzzese, oltre che al vissuto di ognuno di noi che abbiamo di certo memoria del gusto amaro ma speciale della radice che cresce nei nostri terreni – precisa il comunicato. La prima edizione ha portato attenzione e tanta curiosità intorno a questo Evento che ha consentito di avere una conoscenza sia teorica, sia pratica del prodotto, attraverso un vero e proprio percorso di degustazione, affidato a particolari guide del gusto – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo lieti che la manifestazione ritorni in un momento in cui gli eventi mantengono alta l’attrattività dei territori”. “La Genziana d’Abruzzo”, rappresenta un importante tassello nel percorso di creazione e divulgazione di una cultura nazionale legata alla Genziana d’Abruzzo, uno degli ingredienti più utilizzati e apprezzati nella produzione di Amari di qualità in tutta Italia – così gli organizzatori – Infatti la genziana, che caratterizza in maniera così identitaria il territorio abruzzese, è in assoluto l’ingrediente che si ritrova più frequentemente tra i componenti degli Amari italiani, venendo storicamente apprezzato anche come prodotto “in purezza”, specialmente nell’esperienza e nella tradizione regionale d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. In continuità con l’ottima esperienza maturata durante la Prima Edizione, svoltasi a settembre 2021 nel centro storico di Chieti, la seconda Edizione vuole porsi come strumento di conoscenza e coscienza della Genziana d’Abruzzo, rendendo così “La Genziana d’Abruzzo” una iniziativa quanto più stabile e di qualità per la valorizzazione e messa a sistema della filiera della Genziana d’Abruzzo, oltre che per la promozione del prodotto a scala nazionale e per la promozione turistica della città di Chieti e del territorio di Chieti-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’Evento sarà arricchito dall’incontro pubblico “Aneddoti e Storie sulla Genziana”, finalizzato allo sviluppo della conoscenza della produzione della Genziana d’Abruzzo, con gli esperti del territorio Silvano Agostini, già funzionario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in servizio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo – Chieti, e Gino Primavera che presenterà il suo libro appena pubblicato da Tabula Fati “Storie di cibo e memorie da salvare”. Modererà il dibattito Silvio Pacioni presidente dell’associazione “Compagnia della Genziana” di Roseto degli Abruzzi”. L’Associazione Nazionale Amaro d’Italia, costituita come progetto culturale di ampio respiro nel marzo 2021 a partire dall’esperienza pluriennale dell’Amaroteca (www.amaroteca – it), ha come finalità principale la valorizzazione, tutela, promozione e salvaguardia dell’Amaro, un prodotto di tradizione di grandissimo valore, particolarmente ricco e diffuso nel nostro Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PROGRAMMA /// 16:00-23:00 Degustazioni libere di genziana: per tutta la durata dell’evento, sarà possibile degustare le diverse varietà di genziana abruzzese presentate dai produttori – precisa la nota online. Alle ore 16:00, la Genziana d’Abruzzo prende vita a Palazzo de’ Mayo – L’evento è riservato ai soci dell’Associazione Nazionale Amaro d’Italia, iscritti all’anno corrente – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’ingresso sarà possibile iscriversi portando con sé un documento d’identità valido, oppure aggiornare la propria iscrizione – Sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata del Palazzo e delle sue mostre – si apprende dalla nota stampa. La Genziana d’Abruzzo è un’occasione imperdibile per gli appassionati alla ricerca di nuove Genziane e per tutti gli operatori del settore: come bar, ristoranti, aziende di ristorazione, distributori e tutti i potenziali acquirenti alla ricerca di nuove varietà di questo prodotto della tradizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento è gratuito per gli operatori di settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. /// 16:00-17:00 Primo turno della visita guidata, a cura di Valentina Cocco, responsabile attività culturali e artistiche della Fondazione Banco di Napoli | Palazzo de’ Mayo – riporta testualmente l’articolo online. I partecipanti potranno scoprire i segreti dell’imponente edificio teatino che affonda le sue radici su preesistenze di epoca imperiale romana, alle quali si aggiungono testimonianze medievali e vicende costruttive successive – si apprende dalla nota stampa. /// 17:30-18:30 Nella splendida cornice del Teatro-Giardino “Francesco Sanvitale”, sarà presentato il libro “Storie di cibo e memorie da salvare” con l’autore Gino Primavera e Silvano Agostini – precisa il comunicato. Modererà il dibattito Silvio Pacioni Presidente dell’Associazione “Compagnia della Genziana”. Il libro sarà disponibile per l’acquisto – aggiunge testualmente l’articolo online. /// 19:00-20:00 Secondo turno della visita guidata – In caso di pioggia, l’evento sarà trasferito sotto i portici di Corso Marrucino, dal numero civico 106 al numero civico 142.

