Chieti, Al via la selezione per

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 9 giugno 2025 – Aperte le selezioni per il progetto “Nonno Vigile”, un’iniziativa volta a rafforzare la sicurezza degli studenti e a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. In attuazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 437 del 2 dicembre 2024, è stata indetta una selezione pubblica per reclutare volontari che svolgeranno il servizio di vigilanza davanti ai plessi scolastici della città durante l’ingresso e l’uscita degli studenti – aggiunge la nota pubblicata. Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno 2025. Nel link l’avviso per volontari e associazioni con la modulistica: clicca e leggi l’avviso e scarica la modulistica “Il progetto “Nonno Vigile” recepisce un indirizzo arrivato dal Consiglio comunale e persegue un duplice obiettivo – annuncia l’assessora alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – : da un lato, mira a garantire una maggiore sicurezza stradale per gli alunni negli orari di entrata e uscita dalle scuole, dall’altro, intende valorizzare il prezioso ruolo sociale degli anziani e dei cittadini inoccupati o disoccupati, promuovendo la cittadinanza attiva e rafforzando il legame tra le generazioni – I cittadini interessati a partecipare dovranno possedere i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Chieti; età compresa tra i 50 e i 75 anni; stato di pensionato, inoccupato o disoccupato; idoneità psico-fisica, da attestare con certificato medico di sana e robusta costituzione; assenza di condanne penali e godimento dei diritti civili e politici; assenza di contenziosi pendenti con il Comune di Chieti e disponibilità a frequentare un apposito corso di formazione e a sostenere un colloquio attitudinale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci auguriamo che a rispondere siano molti, in modo da attivare questo importante presidio di sicurezza civica dal prossimo settembre all’entrata e all’uscita da scuola”. Come partecipare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2025. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda è scaricabile dall’apposita sezione “Modulistica” del sito web istituzionale del Comune di Chieti – Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: • Copia di un documento d’identità in corso di validità. • Certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica – si legge sul sito web ufficiale. • Eventuale curriculum vitae (facoltativo). Le domande, complete di allegati, potranno essere consegnate secondo una delle seguenti modalità: 1. A mano: Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. 2. Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): All’indirizzo protocollo@pec.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it. Per maggiori informazioni, si invitano i cittadini a consultare gli atti ufficiali disponibili sul sito istituzionale dell’Ente –

