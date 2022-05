Chieti, Al via l’avviso per individuare la figura del Garante dei disabili.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti,

10 maggio 2022 – Pubblicato sul sito del Comune l’avviso relativo all’individuazione

del Garante dei Diritti della Persona disabile, istituito a seguito della

mozione presentata dalla consigliera comunale Silvia Di Pasquale e della

delibera recepita dal Consiglio comunale con relativo regolamento

candidatura e il curriculum, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritti

dal candidato e pervenire a mezzo PEC entro e non oltre le ore 24:00 del 9

giugno 2022, indicando nell’oggetto la dicitura “GARANTE DEI DIRITTI DELLE

PERSONE DISABILI DEL COMUNE DI CHIETI" al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it

L'avviso nel link: https://www.comune.chieti.it/documents/pagine/attachments/20220509_100301.pdf

“Per

la città e la sua parte più vulnerabile, sarà uno strumento importante – così il

sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Sociali, Mara Maretti – perché ci supporterà nel delicato ruolo di promotori

di politiche inclusive

arrivare a dare sostegno e servizi anche alle persone che vivono condizioni di

disabilità, lo abbiamo fatto creando una vera e propria rete di interventi,

grazie alle tante associazioni che ogni giorno danno risposte ai particolari

bisogni sentiti da tante persone anche sul nostro territorio, alle quali vanno

resi certi e chiari i diritti ed erogati servizi di cui le pubbliche amministrazioni

si fanno portatrici attraverso i finanziamenti governativi per assistenza,

trasporto e supporto domiciliare

esperienza, oltre che sensibilità a tali tematiche, anche perché dovrà portarle

avanti per un triennio rinnovabile una sola volta e senza oneri per l’Ente”.

“Si

tratta di una figura che completa un quadro di azione con esperienza e visione

indispensabili per dare risposte a chi vive in condizioni di disabilità – così la

consigliera Silvia Di Pasquale – Mi auguro che a

rispondere siano in tanti, in modo da poter effettuare la migliore scelta

possibile fra i candidati e di poter al più presto avere un garante attivo, per

dare risposte a bambini, uomini, donne e anziani che hanno bisogno di attenzioni

e ascolto, ma soprattutto di veder riconosciuti al meglio i propri diritti”.

