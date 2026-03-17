Chieti, Al via le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno educativo 2026/2027

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 17 marzo 2026 – L’Assessorato alla Pubblica Istruzione fa sapere che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i servizi educativi della prima infanzia del Comune di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Le famiglie interessate potranno presentare domanda per l’anno educativo 2026/2027 per le tre strutture comunali: “Bambi”, “Il Riccio e la Volpe” e “Ape Maia”. La gestione del servizio è affidata in concessione al R.T.I. composto da Leonardo Società Cooperativa Sociale e Piccoli Passi Bio – riporta testualmente l’articolo online. Per garantire una corretta programmazione e l’accesso prioritario, sono state fissate due finestre temporali – precisa il comunicato. La principale finestra temporale è dal 15 febbraio 2026 al 30 aprile 2026. La graduatoria sarà pubblicata entro il 15 maggio 2026. Si è disposta anche una seconda finestra (Eventuale): dal 1° giugno al 15 luglio 2026, subordinata alla disponibilità di posti residui – precisa la nota online. Al fine di snellire le procedure burocratiche, la domanda deve essere inviata esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: iscrizionichieti@leonardoprogettisociali.it Le graduatorie verranno redatte sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dal vigente Regolamento Comunale dei Nidi d’Infanzia – viene evidenziato sul sito web. Le famiglie possono optare per due diverse tipologie di frequenza: Tempo pieno: dalle ore 07:30 alle 16:30. Tempo ridotto: dalle ore 07:30 alle 13:30. È inoltre prevista la possibilità di richiedere il prolungamento orario (servizio aggiuntivo) fino alle 17:30 o alle 18:30, per andare incontro alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei genitori – precisa il comunicato. Le rette mensili sono articolate per favorire l’accesso al servizio: Tempo Pieno: € 460,00 (Retta ordinaria) | € 330,00 (Retta calmierata ISEE

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it