Chieti, Al via le Sportiadi, un mese di attività sul territorio cittadino

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 15 giugno 2022 – Tutto pronto per le Sportiadi 2022 che si

svolgeranno dal 18 giugno al 17 luglio in diverse location del territorio

cittadino – Stamane la presentazione all’Auditorium Le Crocelle con il

sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone,

Mimmo Puracchio del Centro Sportivo Italiano comitato provinciale di Chieti

e gli altri motori dell’iniziativa –

- Pubblicità -

“Stiamo favorendo a tutti i livelli la pratica dello sport all’aria aperta

e le Sportiadi del Csi saranno un’occasione bella e unica, con un mese intero

di iniziative ssia nel centro storico, sia sul resto del territorio – così il

sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo sport Manuel

Pantalone – Sarà un momento importante e di vera ripartenza

dedicato soprattutto ai più giovani, per dare una risposta concreta al bisogno

di movimento che c’è in questo momento, condividendolo con la città. Abbiamo

facilitato in ogni modo la manifestazione che va nella direzione degli eventi

che stiamo mettendo in campo – riporta testualmente l’articolo online. Chieti è tornata ad essere riferimento non solo

provinciale, ma anche regionale sullo sport. Le Sportiadi hanno un programma

ricco che impreziosisce il calendario della città: basket, pallavolo a Piazza

Vico con un campo mobile proprio nel cuore del centro storico e un a grande e

riconfermata sinergia con il mondo associativo che fa “muovere i ragazzi”. Sport

e memoria, anche in una sinergia a cui teniamo tanto, quella con l’associazione

Libera, perché ci sarà un momento di commemorazione per la strage di via

D’Amelio in luglio, in ricordo di Paolo Borsellino”.

“Tante iniziative per rendere lo sport protagonista di un calendario fitto

di eventi – così Mimmo Puracchio del CSI – il programma

raggruppa tante iniziative, ci sono attività per giovanissimi che vanno dal

calcio al tennis, dalla corsa al calciobalilla umano, al ciclismo e la mountain

bike – si apprende dalla nota stampa. Tante occasioni, per vivere la città attraverso lo sport e l’attività

motoria che riportano gli eventi al centro della vita sociale teatina e non

solo”.

Programma

di massima dal 19 giugno 2022

Arrivo della

“Fiaccola delle Sportiadi 2022” – 18 giugno 2022, ore 18,00: Dalla

Villa Comunale a Piazza G.B. Vico, sarà accompagnata in Piazza da centinaia di

piccoli atleti per l’apertura dei giochi

Finali di tutti i

Campionati provinciali Csi Chieti sport di

squadra: calcio 5, calcio 7, calcio 11, pallacanestro, pallavolo, tennis, nuoto,

pallatamburello, calciobalilla e calcio balilla umano

Lo sport ama la

strada: 1° criterium di ciclismo giovanile 2022;

–

Ping pong sotto i portici: riscoprire

lo sport in città

–

Passeggiate non competitive per le

strade e i borghi: riscoprire con lo sport la città

Atletica leggera:

–

1°Meeting Nazionale di Atletica

Leggera delle SPORTIADI 2022 “Città di Chieti”, Stadio Angel ini, 25

giugno 2022 – con inizio alle ore 16.00

–

6°Meeting Nazionale di Atletica

Leggera Giovanile “Luciano Vinciguerra” Chieti, Stadio Angelini, 27

agosto 2022 – con inizio alle ore 16,00

Calcio 11. 1°

torneo delle sportiadi 2022 “città di Chieti”.

–

Torneo Nazionale Esordienti Maschile, Stadio

Angelini, 23 e 24 giugno, con inizio alle ore 18.00

–

Torneo Nazionale Esordienti Femminile Chieti,

Stadio Angelini, 2 e 3 luglio, con Inizio alle ore 18.00

–

Teatemondo 2022 – “La coppa del

mondo degli immigrati”, 14-15 e 16 luglio allo Stadio Angelini, con inizio

alle ore 16.00, in collaborazione con la Caritas diocesana e associazione

“Capanna di Betlemme”.

Calcio a 5

–

Torneo maschile allievi e open: dal 19

al 25 giugno, con inizio alle ore 17.00

–

Torneo femminile allievi e open: dal

19 al 25 giugno, con inizio alle ore 17.00

Pallacanestro, Piazza G.B. Vico

–

Torneo Pallacanestro Under 15 maschile,

dal 23 al 25 giugno con inizio alle ore 18;

–

Torneo Pallacanestro Under 15 femminile,

dal 23 al 25 giugno con inizio alle ore 18.

–

Bimbi in piazza con la PALLACANESTRO, Piazza

G.B.Vico

–

Torneo nazionale pallacanestro under 12,

lunedi11 luglio, con inizio alle ore 18.00

–

Torneo nazionale pallacanestro under 10,

martedi 12 luglio, con Inizio alle ore 18.00

–

Torneo nazionale pallacanestro under 8,

mercoledì 13 luglio,con inizio alle ore 18.00

–

13° Palio Cittadino di Pallacanestro, 8

squadre per riprendere la tradizione, 11-16 luglio 2022,con inizio alle ore

18.00

Pallavolo Piazza

G.B.Vico

–

Torneo nazionale pallavolo under 16,

mercoledi13 luglio con inizio alle ore 18.00

–

Torneo nazionale pallavolo under 1,

lunedì 11 luglio, con inizio alle ore 18.00

–

Torneo nazionale pallavolo under 10,

martedì 12 luglio, con inizio alle ore 18.00

–

Torneo nazionale pallavolo under 8, mercoledì

13 luglio, con inizio alle ore 18.00

Pallamano, Piazza

G.B. Vico

–

TORNEO PALLAVOLO UNDER 16 – 18

MASCHILE, mercoledì 13 luglio con inizio alle ore 18.00

–

TORNEO PALLAMANO UNDER 16 -18

FEMMINILE, lunedi11luglio, con inizio alle ore 18.00

Gare podistiche

–

“Corsa dei Santuari”

dell’Arcidiocesi di Chieti Vasto: luglio, agosto e settembre: Furci – Vasto –

Casalbordino – Bucchianico – Manoppello – Chieti

–

Sesta corsa del circuito csi chieti, Stracittadina

di Km. 15, 3 luglio 2022 – inizio alle ore 18,00

Bicicletta

–

1° Criterium Mountain Bike Chieti, 10 luglio 2022

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it