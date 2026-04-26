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Eventi e Cultura

Chieti, al via “Metamorfosi a Teate Marrucinorum” al Museo Civitella: spettacolo teatrale ispirato a Ovidio

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Il Museo Archeologico Nazionale La Civitella di Chieti ospiterà il 30 aprile uno spettacolo teatrale unico e coinvolgente intitolato “Metamorfosi a Teate Marrucinorum”. L’evento, organizzato da musA Connessioni per la Cultura, concessionario della Direzione Regionale Musei Abruzzo, sarà diviso in due rappresentazioni: la prima alle 17:15 e la seconda alle 18:30.

La pièce teatrale, ispirata all’opera del poeta Ovidio, è stata scritta e diretta da Daniele Mancini e vede come protagonisti Alessandro Rapattoni, Chiara Colangelo e lo stesso Mancini. I personaggi, ambientati nella Teate imperiale del II secolo d.C., offrono al pubblico un’esperienza ricca di emozioni e riflessioni.

Il magistrato quattuorviro di Teate Marrucinorum, Sesto Lusio Corbulone, impersonato da Mancini, è descritto come un personaggio arrogante e malandato ma resistente. I personaggi di Castalia e dell’àugure pubblico di Teate Marrucinorum, interpretati rispettivamente da Colangelo e Rapattoni, arricchiscono la trama con le loro personalità argute e profonde.

Lo scenario della pièce si svolge nel portico dei templi gemelli, dove oggetti simbolici come un braciere, un rotolo di Ovidio consunto e una misteriosa cassetta di legno animano lo spettacolo. La rappresentazione avviene nella Sala frontoni del Museo Archeologico Nazionale La Civitella, a Chieti.

Gli spettatori potranno riflettere su tematiche legate all’amore, ai rapporti interpersonali e all’abuso di potere, mentre parole e gesti si trasformano in una suggestiva metamorfosi che attraversa il tempo fino ai giorni nostri.

Le informazioni riguardanti gli appuntamenti sono le seguenti:
– Museo Archeologico Nazionale La Civitella, Chieti
– Data: 30 aprile 2025
– Due spettacoli: ore 17:15 e ore 18:30
– Costo biglietto: €10,00
– Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 393 9648972 o visitare il sito web https://www.musabc.it/prenota-altri-siti-o-musei-eventi/

Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio teatrale che unisce storia e emozioni, guidato da talentuosi interpreti e diretto con maestria da Daniele Mancini.

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