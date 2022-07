Chieti, Al via nuova sezione del sito dedicata a Edilizia Privata e Urbanistica

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 20 luglio

2022 – Completamente riorganizzata la sessione del sito comunale dedicata all’Urbanistica

e all’edilizia privata, a farsene parte attiva è stata la struttura del III

Settore Sviluppo del Territorio che ha riordinato informazioni, contenuti e documentazioni

scaricabili, nonché la normativa di riferimento

Nel

link la sezione completamente rinnovata del sito: https://www.comune – chieti.it/il-comune/edilizia-e-urbanistica – html

“Una novità

importante, l’inizio di un riordino che porterà all’attivazione del Portale SUE

e della Cartografia Urbanistica on line prevista per l’autunno prossimo – così il

sindaco Diego Ferrara con il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e l’assessore

all’Innovazione digitale Mara

Maretti – quello di oggi è un passo

importante del percorso che il Comune sta costruendo verso la

dematerializzazione dei rapporti con il cittadino e le imprese, per arrivare a una

comunicazione più rapida e veloce nonché maggiore trasparenza – Online da oggi ci

sono informazioni chiare e meno dispersive per i tecnici operanti sul

territorio comunale, con i quali in questi mesi abbiamo dialogato al fine di

agevolarne il lavoro

avviato sin dal primo giorno di mandato, per mettere l’Ente al passo sia con le

normative, sia con le nuove tecnologie, perché si traducono in servizi e

benefici per la comunità. Il settore tecnico, peraltro, aspettava da anni una

riorganizzazione a vantaggio dei professionisti che devono consultare piani e

carte della città, che arriva ora anche in vista del varo del nuovo PRG, a

documentare un impegno per la crescita della città e la sua modernizzazione sul

fronte dei servizi al pubblico, anche quello tecnico

dialogare con tutti gli ordini di competenza con i quali abbiamo condiviso un

percorso di apertura, che oggi ha varcato un altro significativo traguardo”.

“Abbiamo

lavorato per dare risposte all’utenza tecnica degli uffici con la struttura

comunale e il supporto dell’OPS che ci ha seguito in questo cammino in virtù

della sinergia operativa con l’Ente – così il dirigente del settore Carlo Di Gregorio –

Diversi sono stati gli incontri con i rappresentanti degli ordini professionali,

l'ultimo, quello del 28 giugno scorso che ha dato il là a tale trasformazione

Molti ancora ce ne saranno, perché il passaggio dalla documentazione cartacea a

quella completamente digitale è complessa e richiede formazione e pratica,

affinché diventi efficace e agevole

visione on line, attraverso il percorso Menu-Il Comune-Edilizia e

Urbanistica: dei piani urbanistici, delle normative tecniche, dei regolamenti

vigenti e finora pubblicati e di altre informazioni utili per la presentazione

delle pratiche edilizie, nonché di progetti di sviluppo messi in campo

dall'Amministrazione comunale

virtuoso, che è teso a migliorare l’operatività e i servizi, nonostante la

carenza significativa delle risorse umane a disposizione dei nostri uffici e

degli altri settori del Comune

tutta dedicata al SUE e che sarà pronta entro l’autunno prossimo”.

