Chieti, Al via nuovi interventi di disinfestazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 19 agosto 2022 – Prosegue l’attività di

disinfestazione adulticida nella città da parte di Formula Ambiente come da

programma 2022. Dopo i primi tre interventi del mese di maggio, di giugno e di

luglio prosegue l’attività di disinfestazione nel mese di agosto con tre applicazioni.

È stato predisposto un calendario di interventi che dal 22 agosto al 25 agosto,

dalla mezzanotte alle 6 interesseranno la città in diverse zone, a cui

corrispondono le vie che sono indicate nell’allegato – aggiunge testualmente l’articolo online. Ogni cittadino può

cercare la via della propria abitazione e verificare a quale zona appartiene – Gli

interventi seguiranno il seguente calendario:

·

Lunedi 22 agosto

-Zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle 6.00 notte tra Domenica 21 e Lunedi 22);

·

Martedi 23 agosto –

Zona Esterna 2 (dalle ore 00.00 alle 6.00 notte tra Lunedi 22 e Martedi 23);

·

Mercoledi 24 agosto

– Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle ore 6.00 notte tra Martedi 23 e

Mercoledi 24);

·

Giovedi 25

agosto -Zona Chieti scalo (dalle ore

00,00 alle ore 6.00 notte tra Mercoledi 24 e Giovedì. 25).

“Si tratta di un’azione di contrasto al proliferare

delle zanzare, che è consueta e periodica e interessa le aree esterne – così

l’assessore alla Sanità Fabio

Stella – Una routine che il Settore porta avanti periodicamente e che

avviene in sicurezza per tutti – precisa la nota online. Per tale ragione si raccomanda alla

cittadinanza, anche se i prodotti da impiegare sono a bassissima

tossicità, di evitare di tenere porte e finestre aperte nelle ore

interessate dai passaggi dei mezzi che erogano le sostanze insetticide, di

tenere al riparo gli animali di compagnia presenti in casa – si apprende dal portale web ufficiale. Si raccomanda anche

di non esporre prodotti alimentari, panni e giocattoli su balconi, davanzali o

giardini – precisa la nota online. I giorni riportati potranno essere modificati a causa di condizioni

atmosferiche avverse o esigenze particolari”.

