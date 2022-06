Chieti, Al via sfalci stradali da lunedì

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

- Pubblicità -

Chieti

4 giugno 2022 – Al via da lunedì 6

giugno, come annunciato, un intenso programma di sfalcio e pulizia delle strade

e scarpate comunali, al fine di migliorare e mettere in sicurezza la mobilità su

tutto il territorio cittadino – riporta testualmente l’articolo online.

“Abbiamo affidato a Formula Ambiente circa

40.000 euro di interventi che partiranno immediatamente con un calendario di

interventi già scandito e determinato – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – In questo modo viene data completezza e

organicità a un’azione che è già iniziata con l’affidamento

alla ditta Santanello di Civitella Casanova una serie di interventi che

partiranno in corso nelle aree verdi della città, sia quelle di pertinenza

delle scuole, dei parchi che le incolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da lunedì si comincia con gli sfalci affidati

dal Servizio Infrastrutture Viarie per la pulizia dei bordi stradali, aree

verdi di pertinenza stradale, cioè le scarpate di cui Chieti è piena, mettendo

in sicurezza la mobilità e anche a titolo di prevenzione dal rischio incendi

che si intensifica nei mesi estivi.

Si

comincia lunedì con l’area del Tricalle, per passare il 13 giugno a San

Salvatore, il 20 giugno a San Martino, 1l 27 giugno e il 4 luglio in tutta l’area di Collerotondo

e poi dall’11 luglio Collemarconi e Buonconsiglio, il 18 Santa Barbara, via

Amiterno e lo Stadio Angelini e Santa Filomena, a seguire tutta la zona di

Brecciarola, Madonna del Freddo, Colledara, via dei Vestini, via Arenazze e le

aree centrali della Villa comunale – si apprende dalla nota stampa.

Questo

piano d’azione è studiato in modo da cominciare dalle zone dove la situazione è

più urgente, per scalare, via via a quelle dove si è provveduto a fare già

alcuni interventi”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it