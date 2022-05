Chieti, Al via sfalci su tutto il territorio comunale.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti

19 maggio 2022 – “Mentre già in mattinata l’Anas ha provveduto a effettuare gli

interventi di sfalcio delle aree all’ingresso della città di sua competenza, nelle

prossime settimane partirà un’ampia operazione di sfalcio e pulizia delle aree verdi, attraverso l’appalto dei lavori a una ditta

specializzata – Internventi che potenzieranno i lavori già iniziati e alle

attività di Formula Ambiente che provvede da contratto alla pulizia delle erbe

interstiziali, dei marciapiedi che viene effettuata

tutto l’anno”, annunciano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a

Verde Pubblico e Manutenzione Chiara Zappalorto e Stefano Rispoli.

“Il

Servizio Verde Pubblico ha affidato alla Ditta Santanello di

Civitella Casanova una serie di interventi che partiranno a breve – annunciano gli

amministratori – Quelli per la pulizia delle aree verdi scolastiche è stata già

effettuata appena dopo Pasqua in modo che i bambini potessero effettuare

attività all’aperto ed è partita dalle situazioni più emergenti, per la riapertura

delle scuole si procederà di nuovo, con l’obiettivo di lavorare su 90.000

mq di superficie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Così anche la pulizia

delle aree incolte, completata per un totale di 55.000 mq. È in itinere l’affidamento

della pulizia delle aiuole spartitraffico che ricadono nelle competenze del

Comune – si apprende dalla nota stampa. A queste attività se ne aggiungono di ulteriori, perché il Servizio

Infrastrutture Viarie sta provvedendo ad affidare la pulizia dei bordi

stradali, aree verdi di pertinenza stradale, cioè le scarpate di cui Chieti è

piena, accadrà per gli inizi di giugno, in tempo con l’aumentare delle

temperature, al fine di mettere in sicurezza tali ambiti anche dal rischio

incendi che si intensifica nei mesi estivi.

Tutto

questo accade ora non per inerzia, ma per necessità: l’alternarsi delle piogge ha

agevolato il proliferare delle erbe, nelle ultime settimane, agire ora rende gli

interventi più efficaci e non si corre il rischio che i lavori siano vani i

lavori – Si procederà fra fine maggio e inizio giugno, chiederemo alla ditta di

procedere a ritmi serrati, perché Chieti possa prepararsi alla bella stagione

in modo efficace e in nome di un decoro che ci interessa dal primo giorno di

amministrazione della città”.

