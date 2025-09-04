Chieti, Al via Vicoli in calice, il 5 e 6 settembre nel quartiere della Civitella.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 4 settembre 2025 – Torna l’evento “Vicoli in calice” a Chieti, che quest’anno si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025. La manifestazione, che animerà il cuore del centro storico cittadino, avrà il suo fulcro presso il suggestivo Museo Civitella, trasformandosi in mini Convegno a salvaguardia della salute e del sapere tutto per raccontare le eccellenze enologiche del territorio – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un evento giustamente frequentato che animerà un finesettimana davvero pieno di iniziative sia nel centro storico, sia a Chieti Scalo – così il sindaco Diego Ferrara – . I visitatori potranno passeggiare tra i vicoli e le piazze, scoprendo angoli nascosti e ammirando la bellezza architettonica della città, il tutto accompagnato da musica e un’atmosfera di festa, un’occasione speciale per chiudere l’estate e iniziare il nostro settembre teatino”. “Vicoli in calice è un altro degli appuntamenti da non perdere per il nostro settembre – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – . Una sinergia che si rinnova in nome della cultura del vino, della possibilità di fare da vetrina a tante eccellenze territoriali e per ampliare l’offerta di intrattenimento cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Sabato avremo la Notte Gialla dello sport a Chieti Scalo, il 20 ci prepariamo alla Notte Gialla che chiude gli eventi scalini di intrattenimento, ma tanto faremo ancora, perché siamo convinti che la programmazione degli spettacoli e delle iniziative debba essere continua e, soprattutto, debba coinvolgere anche le associazioni e i motori territoriali, noi lo abbiamo fatto dal primo giorno di governo – riporta testualmente l’articolo online. Questa è un’estate che sta procedendo alla grande piena di eventi e rassegne e Vicoli in calice è sicuramente uno degli eventi da vivere”. “Non sarà una semplice degustazione, ma un vero e proprio percorso sensoriale e culturale – assicura Katia Santarelli dell’associazione MéTHE che organizza l’evento – l’obiettivo è quello di valorizzare la tradizione vitivinicola locale e il patrimonio storico di Chieti, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e assaporare una selezione di vini pregiati, incontrando direttamente i produttori e ascoltando le storie che si celano dietro ogni etichetta – Il programma delle due giornate si arricchisce di un importante momento di approfondimento scientifico e divulgativo – Venerdì 5 settembre, il Museo Civitella ospiterà il convegno “Vino e Salute”, un’occasione per riflettere in modo informato e consapevole sugli effetti benefici di un consumo moderato e responsabile – All’evento parteciperanno medici ed esperti del settore, inclusa l’associazione A.MA.R.E. e il suo presidente, Angelo Lupi – aggiunge la nota pubblicata. L’associazione, che si occupa di malattie rare ematologiche, da anni promuove la sensibilizzazione sul rapporto tra emostasi e vino – Siamo felici di riproporre Vicoli in calice in una veste rinnovata e ancora più ricca di contenuti – precisa il comunicato. Il connubio tra vino, storia e salute è il filo conduttore che ci guiderà in questo fine settimana di festa e conoscenza, accompagnato da musica, realtà enogastronomiche del territorio e i nostri favolosi vini”

