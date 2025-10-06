Chieti, Alla Bonincontro doposcuola gratuito per adolescenti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 6 ottobre 2025 – La Biblioteca Bonincontro diventa sede del servizio di Doposcuola Adolescenti promosso dal Comune di Chieti, Assessorato alle Politiche Sociali – precisa la nota online. L’iniziativa, partita oggi, è gratuita ed è pensata per sostenere studenti e famiglie e offrire ai più giovani un luogo protetto dove studiare, socializzare e sviluppare competenze relazionali – Sarà ancora possibile iscriversi, in modo da raggiungere il numero di 12 utenti previsto dal progetto – Le attività si svolgono a Chieti Scalo ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00 con pranzo (a carico della famiglia) o dalle 14:30 alle 17:00 senza pranzo – “Il servizio, rivolto a ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado, mette a disposizione fino a 12 posti e sarà attivo nei giorni di lunedì, martedì e venerdì – spiegano le assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Alberta Giannini e Teresa Giammarino – . Con questo progetto vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie e creare per i nostri adolescenti un ambiente educativo capace di accompagnarli nel percorso scolastico e nella crescita personale – si apprende dalla nota stampa. Il doposcuola non è solo un servizio di supporto allo studio, ma uno spazio di comunità e inclusione dove ogni ragazzo e ragazza possa sentirsi accolto, valorizzato e sostenuto nel proprio cammino formativo – recita il testo pubblicato online. Le attività del doposcuola comprendono supporto compiti, accompagnamento nello sviluppo del metodo di studio e laboratori per potenziare le competenze sociali – precisa la nota online. Sarà inoltre garantito uno spazio di aggregazione sicuro e inclusivo, in cui i ragazzi potranno confrontarsi e crescere in un contesto educativo – recita il testo pubblicato online. Per gli studenti con DSA sarà stilata una graduatoria dedicata e, qualora necessario, sarà prevista la presenza di un operatore specializzato a carico della famiglia, secondo le tariffe stabilite per il personale di Chieti Solidale Srl. Tali tariffe potranno essere aggiornate in base ad eventuali agevolazioni e contributi comunicati dal Comune al momento dell’ammissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’accesso al servizio sarà regolato da una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità: famiglie monoparentali, genitori entrambi lavoratori, con un solo lavoratore, genitori studenti non lavoratori, o entrambi non occupati, o entrambi o di cui uno di origine straniera, studente iscritto alla classe prima, studente con DSA certificato”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it