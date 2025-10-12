- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 12, 2025
Attualità

Chieti alla Conferenza ANCI dei Consigli comunali d’Italia.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 12 ottobre 2025 – Nuova riunione, ieri a Perugia nella sala del Consiglio comunale di Palazzo dei Priori, del direttivo della Conferenza nazionale ANCI dei Presidenti dei Consigli comunali – precisa la nota online. All’incontro il presidente del Consiglio comunale di Chieti, Luigi Febo, ha partecipato con i rappresentanti di numerosi comuni italiani all’avvio della avviare la stesura diun documento condiviso per la pace e la cooperazione tra le comunità locali, che sarà completato e sottoscritto a Roma entro la fine di ottobre – Il documento di intenti costituirà la base per un’azione comune dei Consigli comunali italiani su questo tema – “È stato un momento di confronto importante – ha dichiarato Luigi Febo – che ha riaffermato il ruolo fondamentale dei Consigli comunali come luoghi di dialogo, partecipazione e responsabilità civica – L’iniziativa promossa da ANCI vuole essere un segnale forte delle istituzioni locali, chiamate a costruire percorsi di pace e solidarietà partendo dai territori, dai rapporti umani e dalla cooperazione tra comunità. In un tempo segnato da guerre e tensioni globali, i Consigli comunali possono e devono essere laboratori di pace, capaci di diffondere una cultura del rispetto e dell’ascolto – recita il testo pubblicato online. L’incontro è nato in occasione della marcia per la pace Perugia-Assisi che assume un particolare rilievo nell’anno del Giubileo – riporta testualmente l’articolo online. occasione per rinnovare questo impegno e per ricordare che la pace non è utopia, ma una responsabilità concreta di ciascuno di noi e che ognuno deve volere, sia come comunità, sia come istituzioni”.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

