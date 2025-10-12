Chieti alla Conferenza ANCI dei Consigli comunali d’Italia.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 12 ottobre 2025 – Nuova riunione, ieri a Perugia nella sala del Consiglio comunale di Palazzo dei Priori, del direttivo della Conferenza nazionale ANCI dei Presidenti dei Consigli comunali – precisa la nota online. All’incontro il presidente del Consiglio comunale di Chieti, Luigi Febo, ha partecipato con i rappresentanti di numerosi comuni italiani all’avvio della avviare la stesura diun documento condiviso per la pace e la cooperazione tra le comunità locali, che sarà completato e sottoscritto a Roma entro la fine di ottobre – Il documento di intenti costituirà la base per un’azione comune dei Consigli comunali italiani su questo tema – “È stato un momento di confronto importante – ha dichiarato Luigi Febo – che ha riaffermato il ruolo fondamentale dei Consigli comunali come luoghi di dialogo, partecipazione e responsabilità civica – L’iniziativa promossa da ANCI vuole essere un segnale forte delle istituzioni locali, chiamate a costruire percorsi di pace e solidarietà partendo dai territori, dai rapporti umani e dalla cooperazione tra comunità. In un tempo segnato da guerre e tensioni globali, i Consigli comunali possono e devono essere laboratori di pace, capaci di diffondere una cultura del rispetto e dell’ascolto – recita il testo pubblicato online. L’incontro è nato in occasione della marcia per la pace Perugia-Assisi che assume un particolare rilievo nell’anno del Giubileo – riporta testualmente l’articolo online. occasione per rinnovare questo impegno e per ricordare che la pace non è utopia, ma una responsabilità concreta di ciascuno di noi e che ognuno deve volere, sia come comunità, sia come istituzioni”.

